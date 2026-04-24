우리투자증권, 1조원 규모 유상증자 결의

우리투자증권은 지난 24일 이사회를 열고 1조원 규모의 유상증자를 결의했다고 24일 밝혔다.

이번 유상증자는 2024년 8월 출범 당시 선포한 ‘2030년 종합금융투자사업자(종투사) 도약과 자기자본이익률(ROE) 10% 달성’이라는 목표를 실현하기 위한 핵심 발판이 될 전망이다.

증자가 완료되면 우리투자증권의 자본총액은 2조2000억원으로 늘어나며, 자본 규모 기준 업계 11위다.

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우리투자증권은 지난 24일 이사회를 열고 1조원 규모의 유상증자를 결의했다. (사진=우리투자증권)

추가 확보된 자본을 바탕으로 우리투자증권은 대형 딜(Deal) 수행 능력을 강화하고, 인수·주선 등 적극적인 IB영업을 통해 비이자 중심의 견고한 수익구조를 구축할 계획이다. 아울러 운용자산 다각화와 상품 포트폴리오 확대, 플랫폼 고도화 및 종합자산관리 역량 확보를 통해 사업 전반의 경쟁력을 끌어올리는 기회로 삼을 예정이다.

우리투자증권 관계자는 “이번 증자가 그룹의 비은행 부문 강화와 자본시장 톱티어 증권사 육성 의지가 반영된 것”이라며, “핵심 성장엔진의 수익창출을 가속화하고, 사업역량 강화에 속도감을 더해 종투사 도약에 나서겠다”고 밝혔다.