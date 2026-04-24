[인사] 우정사업본부

인사입력 :2026/04/24 15:07

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇ 국장급 승진

▲ 우정사업본부 우편사업단장 정철중

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
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우정사업본부

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