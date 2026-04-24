하나금융, 1분기 당기순익 1조 2100억원…1145원 현금배당 결의

하나금융그룹은 24일 2026년 1분기 실적 발표를 통해 1분기 당기순이익이 1조 2100억원으로 전년 동기 대비 7.3%(823억원) 증가했다고 밝혔다.

그룹 1분기 핵심이익은 이자이익(2조 5053억원)과 수수료이익(6678억원)을 합한 3조 1731억원으로 전년 동기 대비 13.6%(3787억원) 증가했으며, 순이자마진(NIM)은 1.82%이다.

자기자본이익률(ROE)은 10.91%로 전년 동기 대비 0.29%p 개선됐으며, 총자산이익률(ROA)은 0.73%를 기록했다.

하나금융그룹 명동 사옥.

그룹 보통주자본비율(CET1) 추정치는 13.09%로, 목표 수준인 13.0%~13.5% 구간에서 안정적으로 관리되고 있으며, BIS비율 추정치는 15.21%이다.

하나금융 1분기 말 대손비용률(Credit Cost)은 전년 동기 대비 0.08%p 감소한 0.21%이다.

하나금융 측은 "수수료이익은 신탁수수료·증권중개수수료·투자일임 및 운용수수료 등 자산관리 관련 수수료가 늘어났다"며 "우량 투자은행(IB) 포트폴리오 강화에 따른 인수주선 및 자문수수료 확대를 통해 전년 동기 대비 28.0%(1462억원) 증가했다"고 설명했다.

하나금융그룹 이사회는 연초 발표한 4000억원 규모 자사주 매입·소각 프로그램의 지속적 이행을 위한 2000억원 자사주 매입·소각과 지난해 평균 주당 배당금 대비 약 11.6% 증가한 주당 1145원 분기 현금배당을 결의했다.

그룹은 주주들의 세후 배당수익률을 탄력적으로 높이기 위해 ▲1~3분기 배당소득 분리과세 ▲내년 초 지급될 4분기 배당소득 비과세와 같은 세제 지원 요건을 충족해, 주주들이 체감하는 실질 주주환원율은 더욱 높아질 것으로 기대된다.

하나은행은 올해 1분기 당기순익이 전년 동기 대비 11.2%(1113억원) 증가한 1조 1042억원이라고 밝혔다.

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이자이익(2조 1843억원)과 수수료이익(2973억원)을 합한 은행의 핵심이익은 2조 4,816억원이며, 1분기 순이자마진(NIM)은 1.58%이다.

하나증권은 WM 부문의 손님 중심 자산관리와 IB 사업 부문의 성장세를 바탕으로 전년 동기 대비 37.1% 증가한 1033억원의 1분기 당기순이익을 시현했다.