[1보] 기아, 1분기 영업익 2.2조원…전년比 26.7% ↓

카테크입력 :2026/04/24 14:03    수정: 2026/04/24 14:13

김재성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

기아는 지난 1분기(1월~3월) 매출 29조5019억원을 기록해 전년 동기 대비 5.3% 증가했다고 24일 공시했다. 영업이익은 2조2051억원으로 전년 동기보다 26.7% 감소했다. 순이익은 1조8302억원으로 23.5% 줄었다.

기아는 매출이 증가했음에도 불구하고 영업이익과 순이익이 각각 26.7%, 23.5% 감소하며 수익성이 크게 악화됐다. 특히 영업이익은 컨센서스를 약 900억원 하회하며 기대치를 밑돌았고, 순이익 역시 전망치를 크게 하회했다.

기아 '2026 최고경영자(CEO) 인베스터 데이'에서 발표하는 송호성 기아 사장 (사진=기아)

앞서 금융정보업체 에프앤가이드는 기아의 1분기 매출이 약 29조4120억원으로 전년 동기 대비 4.98% 증가할 것으로 전망했으나 영업이익은 2조2938억원 수준으로 23.76% 감소할 것으로 내다봤다. 당기순이익 역시 1조9490억원으로 18.54% 감소를 예측한 바 있다.

관련기사

김재성 기자sorrykim@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
기아 기아 1분기 실적발표 기아 2026년 1분기 실적발표 기아 1분기 실적 기아 2026년 1분기

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'갤S26' 오래 쓸수록 안다…스냅드래곤 8 엘리트 5세대의 진가

인텔 "데이터센터 내 CPU 비율, GPU 추월 가능"

[현장] 애교 부리는 로봇개부터 에어택시까지…모터쇼 달군 이색 기술들

"공개 미룬 앤트로픽 '미토스', 위험성 과장됐다"

ZDNet Power Center