[인사] 공정거래위원회

인사입력 :2026/04/24 11:54

주문정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇국장급 승진 ▲가맹유통심의관 오동욱

주문정 기자mjjoo@zdnet.co.kr
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