불성실공시법인 지정 ‘삼천당제약’, 7거래일 만에 주가 상승

불성실공시법인으로 지정된 삼천당제약이 7거래일 만에 주가가 상승세를 보이고 있다.

이날 38만원으로 시작한 삼천당제약 주가는 오전 한때 3만2500원 오른 41만2500원을 기록했고, 오전 11시 기준 전일대비 3.82%(1만5000원) 상승한 39만5천원에 거래되고 있다.

앞서 삼천당제약은 이달 초 기자회견을 통해 대표의 주식매각과 플랫폼 특허 관련 내용 등에 대해 해명한 바 있다.

삼천당제약 서초 사옥

우선 고점 먹튀 등의 논란이 일었던 전인석 대표의 2500억원 규모의 주식 매각과 관련해서는 당일 철회한다고 밝혔다. 하지만 ‘S-PASS’ 특허와 관련해서는 제대로 된 해명을 하지 못한 채 의혹을 더욱 부추겼다는 평가다.

이러한 가운데 한국거래소 코스닥시장본부는 지난 21일 코스닥시장 공시규정 제27조 및 제32조에 근거해 영업실적 등에 대한 전망 또는 예측 공정공시를 미이행(부과벌점 5.0)한 삼천당제약에 대해 불성실공시법인으로 지정했다.

제대로 의혹을 해명하지 못한데 이어 불성실공시법인으로 지정까지 되면 주가는 큰 폭으로 하락했고, 기자회견 당일인 4월6일 종가 기준 61만8000원(전일 대비 4.63% 하락)이던 주가는 4월23일 종가 기준 38만원으로 떨어졌다.

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특히 지난 16일부터 23일까지 6거래일 동안 하락을 이어가며 4월15일 55만5000원이던 주가는 17만5000원 하락한 38만원으로 낮아졌다.

한편 4월24일 기준 삼천당제약의 52주 최고가는 123만3000원, 최저가는 12만7600원이다.