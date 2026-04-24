스와치, '스와치 스쿠바쿠아 컬렉션' 출시..."해파리서 영감"

스위스 시계 브랜드 스와치가 경쾌한 컬러와 실용성을 더한 ‘스와치 스쿠바쿠아’ 컬렉션을 새롭게 선보인다고 24일 밝혔다.

이번 컬렉션은 기존 스쿠바쿠아 라인의 감성을 유지하면서도, 보다 선명한 색감을 더해 일상 속 스타일링에 자연스럽게 어울리는 라이프스타일 워치로 확장한 것이 특징이다.

새롭게 공개된 아쿠아 그린, 미드나잇 블루, 일렉트릭 푸시아, 솔라 오렌지 등 네 가지 컬러는 청량한 톤과 강렬한 포인트를 조합해 각기 다른 분위기를 연출한다.

스와치 스쿠바쿠아

스와치 스쿠바쿠아

특히, 이번 컬렉션은 스타일 요소뿐 아니라 일상 속 활용도를 고려한 기능적 확장을 함께 담아낸 점도 눈에 띈다. 이를 바탕으로 기능적 요소를 일상적인 착용 경험으로 연결해 보다 폭넓은 활용 가능성을 제시한다.

소재와 디자인 측면에서는 해파리의 유기적인 형태에서 영감 받은 투명 소재와 바이오세라믹을 결합했다. 불투명한 화이트 케이스와 자연 유래 소재의 은은한 투명감이 대비를 이루며, 빛에 따라 변화하는 시각적 깊이를 보여준다. 이는 해파리 특유의 유연하고 신비로운 움직임을 감각적으로 구현한 디테일이다.

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또 10시 방향에 배치된 크라운은 착용 시의 편안함과 안전성을 고려한 스와치만의 시그니처 디자인이다. 활동적인 상황에서도 자연스럽게 손목에 밀착되는 착용감을 제공한다. 여기에 야광 디테일과 선명한 다이얼 구성은 다양한 환경에서 가독성을 높였다.

스와치 스쿠바쿠아

스와치 스쿠바쿠아

스와치는 이번 스와치 스쿠바쿠아 컬렉션을 통해 바다 특유의 무드를 담은 생동감 있는 컬러 팔레트를 기반으로, 디자인을 단순한 다이버 워치에 머무르지 않고 도시와 일상을 넘나드는 스타일 요소로 확장했다.