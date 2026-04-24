LG전자, 美 타임스스퀘어서 멸종위기종 보호 캠페인 펼쳐

LG전자가 뉴욕에 있는 대형 전광판을 활용해 환경보호 캠페인을 펼친다.

LG전자는 최근 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 ‘LG와 함께하는 멸종위기종 보호 캠페인’의 9번째 영상 ‘플라밍고’ 편을 공개했다고 24일 밝혔다. LG전자는 2024년부터 타임스스퀘어 전광판에 멸종위기에 처한 동물을 주제로 한 영상을 상영하고 있다.

LG전자는 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판에서 '플라밍고'를 주제로 한 9번째 ‘LG와 함께하는 위기 동물 보호 캠페인’ 영상을 공개했다. 이번 영상은 수질 오염, 기후 변화 등으로 먹이활동에 어려움을 겪는 플라밍고의 모습을 통해 환경 파괴의 심각성을 알린다.(사진=LG전자)

이번 영상은 수질 오염, 기후 변화 등으로 먹이활동에 어려움을 겪는 플라밍고의 모습을 통해 환경 파괴의 심각성을 알린다. 플라밍고 가운데 일부 종은 개체수 급감으로 세계자연보전연맹(IUCN)으로부터 멸종위기종으로 분류돼 있다.

LG전자는 미국 국립야생동물연맹(NWF)과 협업해 플라밍고 보호에 필요한 정보를 소개하는 온라인 캠페인도 진행한다. 이 외에도 미국법인 뉴저지 사옥 근처에 위치한 자연보호센터 ‘플랫 록 브룩(Flat Rock Brook)’에서 보호 중인 붉은꼬리매, 미국수리부엉이 등을 후원하고 있다.