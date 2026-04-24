퀸잇, '럭퀸세일' 방문자·거래액 동반↑

라포랩스(대표 최희민·홍주영)가 운영하는 라이프스타일 플랫폼 '퀸잇'이 상반기 최대 할인 행사 ‘2026 봄 럭퀸세일’ 의 방문자 수, 거래액, 판매량 등 주요 지표 전반에서 두 자릿수 성장률을 기록했다고 24일 밝혔다.

지난 2일부터 19일까지 18일간 진행된 이번 행사에는 약 461만 명이 방문하며 전년 동기 대비 20% 증가한 트래픽을 기록했다. 같은 기간 거래액은 27% 성장했으며, 구매 고객 수와 주문수 모두 40% 이상 증가하며 큰 폭의 성장세를 보였다.

특히 이번 행사에서는 신규 고객 유입이 눈에 띄었다. 첫 구매 고객 수는 전년 대비 62% 증가해 전체 구매 고객의 20%를 차지했다. 이들이 주로 구매한 상품은 보정속옷, 바람막이, 생활용품 등으로, 4050 고객의 실생활 수요를 반영한 상품이 신규 고객 유입의 진입 역할을 한 것으로 분석된다. 고객 재방문율도 전년 대비 40% 증가하며 충성 고객 기반이 한층 강화됐다.

퀸잇

프리미엄 제품군에서도 뚜렷한 성과가 나타났다. 명품 의류 및 잡화 카테고리 거래액이 전년 대비 102% 성장하며, 4050 고객의 명품 소비가 오프라인을 넘어 온라인으로 확대되는 흐름을 보였다. 특히 버버리는 행사 전 대비 일평균 거래액이 2배 이상 증가했고, 프리미엄 가전 브랜드 ‘다이슨’ 또한 라이브 방송에서 준비 물량이 빠르게 완판되며 높은 수요를 입증했다.

4050 고객의 라이프스타일을 반영한 브랜드 성과도 두드러졌다. 4050 여성의 체형 고민과 실용성을 고려한 보정속옷 브랜드 ‘어나더디’는 행사 기간 동안 2만 개 이상 판매되며 2분에 1개꼴로 팔리는 판매 속도를 기록했다. 체형 커버 기능을 강조한 데님 팬츠를 선보이는 ‘포레스트핏’ 의 히트 상품 역시 6천 장 이상 판매되며 높은 반응을 얻었다.

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행사 기간 중 진행된 퀴즈쇼에는 누적 11만 9천 명이 참여했으며, 동시 접속자 수는 1000명을 기록했다. 이는 단순 할인을 넘어 고객 참여형 쇼핑 경험을 만들겠다는 행사 기획 방향이 효과를 거둔 것으로 해석된다.

퀸잇 관계자는 “이번 럭퀸세일은 4050 고객의 라이프스타일과 소비 패턴을 반영한 큐레이션이 실제 구매로 이어졌다는 점에서, 큐레이션 경쟁력을 다시 한번 확인한 행사였다”라며 “앞으로도 고객 데이터를 기반으로 더욱 정교한 큐레이션을 선보이며, 탐색부터 구매까지 만족스러운 쇼핑 경험을 제공해 나가겠다"라고 말했다.