지바이크 배터리 교체형 전기자전거 ‘그라인드’, 전년 대비 매출 72%↑

지바이크가 운영하는 배터리 교체형 전기자전거 서비스 ‘그라인드’가 전년 대비 매출 72% 신장을 기록했다고 23일 밝혔다. 지바이크는 현재 서울 주요 권역을 중심으로 그라인드 서비스를 운영하고 있으며, 수도권 서부까지 범위를 넓혀가고 있다.

그라인드는 전용 전기자전거를 구매한 뒤, 배터리를 직접 충전하는 대신 배터리 스테이션(BSS)에서 교체해 사용하는 서비스다. 배달 라이더 등 전기자전거 이용자는 충전 대기 시간과 여분 배터리 관리 부담을 줄일 수 있다. 필요한 시점에 가까운 거점에서 배터리를 바꿔 더 효율적으로 운행할 수 있다는 점도 강점이다.

특히 장시간 운행이 잦은 이용자에게는 배터리 잔량 관리가 큰 부담이 될 수 있다. 여분 배터리를 직접 구매하고 보관해야 하는 점, 충전 시간을 따로 확보해야 하는 점도 마찬가지다. 그라인드는 교체형 운영 방식을 통해 이러한 불편을 줄이고 편의성 향상을 도모했다.

지바이크 그라인드

실제 이용자 반응도 이어지고 있다. 마포에서 전업 배달 라이더로 일하는 박 씨(40대)는 “그라인드 배터리 스테이션을 이용하고 수익이 두 배 정도 늘었다”며 “예전에는 배터리를 바꾸러 중간마다 집에 가야 했는데, 이제는 배터리를 따로 사지 않아도 되고 끊김 없이 라이딩을 할 수 있어 편하다”고 말했다.

배터리 교체형 운영 방식은 실내 충전에 따른 화재 우려를 덜 수 있다는 점에서도 주목받는다. 한국소비자원 조사 결과 전동 이동장치 보유자의 62.9%는 가정 내 충전이 위험하다고 인식하고 있었지만, 그보다 높은 69.2%가 실제로 자택 등 실내에서 배터리를 충전하고 있다고 답했다. 외부 충전시설이 생길 경우 이용 의향이 있다는 응답도 63.3%에 달해, 배터리 스테이션 기반으로 운영되는 그라인드가 이러한 수요에 부합하는 실질적인 대안이 될 수 있을 것으로 보인다.

관악에서 그라인드로 배달 중인 김 씨(50대)는 “집주인이 전기자전거 배터리 충전을 집에서 할 때마다 불안해 해 그라인드를 구매했다”면서 “배터리 화재 기사를 접할 때마다 불안했는데, 이제는 더 마음 편히 이용하고 있다”고 밝혔다.

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현재 그라인드는 서울 강남, 서초, 송파, 강서, 관악, 마포, 서대문, 용산, 구로 등 서울의 절반 이상 지역과, 경기도 안산, 부천에서 서비스를 운영하고 있다. 이달 중 부천, 부평 지역 론칭이 예정되는 등, 서울과 수도권을 중심으로 서비스 범위를 넓힐 계획이다. 배달 수요와 이동 동선이 집중되는 구역을 중심으로 스테이션을 지속 확충해, 지역 단절 없이 서비스를 이용할 수 있도록 할 방침이다.

지바이크 관계자는 “그라인드는 배터리 교체형 전기자전거라는 차별화된 운영 방식으로 빠르게 시장 반응을 얻고 있다”며 “서울 주요 권역을 기반으로 서비스 경쟁력을 더욱 높이고, 전기자전거 이용자가 더 편리하고 안심하게 이용할 수 있는 환경을 계속 확대해 나가겠다”고 말했다.