AI 인프라·일자리 공로 인정…래블업, 대통령 표창 수상

래블업이 독자 인공지능(AI) 인프라 운영 플랫폼 기술을 통해 AI 기술 개발·보급과 양질의 일자리 창출에 기여한 공로를 인정받았다.

래블업은 지난 21일 한국과학기술회관에서 열린 과학기술정보통신부 주관 '2026년 과학·정보통신의 날 기념식'에서 '2026년 정보통신 유공 정부포상' 대통령 표창을 수상했다고 23일 밝혔다.

래블업은 2015년 설립 이후 세계 120여 개 기업·기관에서 운용 중인 AI 인프라 오케스트레이션 플랫폼 '백엔드닷에이아이(Backend.AI)'를 개발해 왔다. 백엔드닷에이아이는 엔비디아·AMD·인텔 및 국산 신경망처리장치(NPU)를 포함한 이종 AI 반도체를 단일 플랫폼에서 통합 관리한다.

(사진=래블업)

엔비디아 그래픽처리장치(GPU)엔 컨테이너 수준 GPU 분할가상화를 적용해 GPU 활용률을 높이고, 주요 고성능 스토리지와 연동해 기업·기관 인프라 전반을 효율적으로 운용하도록 돕는다.

이번 수상은 2024년 신정규 래블업 대표의 산업포장 수훈에 이어 법인 단체 명의로 받는 것이다. 래블업은 이를 계기로 국내 AI 생태계 기술 저변 확대와 글로벌 AI 운영 플랫폼 시장 공략에 속도를 낼 계획이다.

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신정규 대표는 "지난 11년간 백엔드닷에이아이를 함께 만들어 온 팀과 이 플랫폼을 믿고 써 준 고객이 같이 받은 상이라고 생각한다"며 "AI 전환은 결국 모델과 가속기를 엮어 내는 기반 소프트웨어 위에서 일어난다"고 말했다.

이어 "누구나 AI를 쉽게 쓰고 필요한 만큼 자유롭게 확장할 수 있도록 백엔드닷에이아이를 더 많은 산업 현장에서 쓰일 플랫폼으로 키우겠다"고 덧붙였다.