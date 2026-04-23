[컨콜] 삼성SDS "중동 영향 화물 700개…대체 노선·긴급 운송 대응"

삼성SDS가 중동 전쟁 영향을 받는 화물 현황과 대응 방안을 공개하며 하반기 물류 사업 정상화에 자신감을 내비쳤다.

오구일 삼성SDS 물류사업부장 부사장은 23일 2026년 1분기 실적발표 컨퍼런스콜에서 "현재 운영 중인 물동량 중 전쟁에 직접 영향을 받는 화물이 40피트 컨테이너 기준 약 700개"라며 "선사들이 운항을 중단하고 목적지가 아닌 항구에 하역한 화물의 위치를 빠르게 파악해 목적지까지 추가 운송하는 솔루션을 고객에게 제공하는 데 주력하고 있다"고 밝혔다.

오 부사장은 유가·운임 인상이 단기적으로 매출 증가 요인이 되고 있다고 설명했다. 다만 "전쟁이 종료되면 하반기에는 안정화될 것으로 전망한다"며 "운송이 중단되거나 지연됐던 화물들의 긴급 운송 수요와 인프라 복구를 위한 프로젝트 물류 사업 기회도 기대하고 있다"고 말했다.

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삼성SDS 본사 전경 (사진=삼성SDS)

글로벌 물류 노선 변화에 대한 대응 전략도 언급됐다. 오 부사장은 "선사 및 항공사와 긴밀히 협업해 삼성SDS 고객 화물 우선순위를 확보하고 대체 노선을 운영하며 안정적인 서비스를 제공하고 있다"며 "파트너들과 전쟁 이후 변화와 기회에 대한 대응도 준비하고 있다"고 밝혔다.

신규 고객 확보 성과도 공개됐다. 오 부사장은 "기 확보한 지역·업종별 베스트 프랙티스를 활용해 북미·유럽의 자동차 부품, 아시아의 소비재 기업 등 글로벌 신규 고객을 확보하며 사업 규모를 성장시키고 수익성도 개선할 계획"이라고 말했다.