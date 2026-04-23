넥슨 '마비노기 모바일', 신규 클래스 '기사' 출격…장비 변환 스크롤 지급

'명예'와 '서약' 활용한 전방 탱커 역할…5월 21일까지 다채로운 육성 이벤트 전개

게임입력 :2026/04/23 16:19

정진성 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

넥슨코리아(공동 대표 강대현·김정욱)는 MMORPG ‘마비노기 모바일’에 신규 전사 계열 클래스 ‘기사’를 새롭게 업데이트했다고 23일 밝혔다.

최전방에서 적을 압도하는 이번 신규 클래스는 전용 무기인 '타워실드'와 '폴암'을 자유자재로 다루며 전투를 이끌어가는 것이 특징이다.

기사는 전투 중 쌓은 '명예'를 소모해 스킬을 강화하거나 아군을 보호하는 '서약' 시스템을 핵심 메커니즘으로 활용한다. 특히 서약이 일정 수준 누적될 경우 발동하는 '기사단의 서약' 상태에 돌입하면 모든 버프 효과가 동시에 활성화돼 폭발적인 성능을 발휘할 수 있다.

관련기사

마비노기 모바일, 신규 클래스 '기사' 출시.

넥슨은 기존 이용자들이 부담 없이 신규 직업을 체험할 수 있도록 다음 달 6일까지 접속하는 모든 이용자에게 각인 및 강화 수치를 이전할 수 있는 '장비 변환 스크롤(무기/엠블럼)' 2종을 무상 지급한다. 아울러 다음 달 21일 오전 5시 59분까지 진행되는 육성 이벤트를 통해 각종 처치 미션을 클리어한 이용자에게 '6성 기사 장신구 룬 선택 보급품' 등 필수 성장 아이템을 제공한다.

이와 함께 어린이날 테마를 맞이해 신규 의상을 획득할 수 있는 '복실 병아리 인형을 모아랏!' 이벤트도 같은 기간 동안 전개된다. 이용자들은 매일 사냥터와 던전에서 수집한 주화를 상점에서 '멜로우 폼폼 의상 세트'와 '어린이 변신 물약' 등 다양한 한정 아이템으로 맞바꿀 수 있다.

정진성 기자js4210@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
마비노기모바일 넥슨 기사 신규클래스

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

SK하이닉스, 2분기 더 좋다...메모리 훈풍에 역대급 수익성 예고

혼다, 韓 자동차 시장 철수 왜?…고환율에 미국산 경쟁력 확보 부담

베이징서 펼쳐지는 車 대전…중국차 고급화 vs 글로벌 현지화 격돌

[현장] "성과급 상한 없애라"...도로 가득 메운 삼성전자 노조

ZDNet Power Center