카카오게임즈, '비포괄 임금제' 도입…"조직 경쟁력 강화"

카카오게임즈가 임금 체계를 개편하고 비포괄 임금제를 시행한다고 23일 밝혔다. 기존 운영하던 '연장근로 사전합의제(고정 OT제)'를 폐지하고 실제 근무 시간에 맞춘 보상 체계를 구축한다는 방침이다.

이번 개편에 따라 임직원들은 연봉에 포함되지 않았던 연장·야간·휴일근로 수당을 별도로 지급받게 된다. 실제 발생한 시간외 근무에 대해 법정 가산율을 적용하여 수당을 산정하며, 이는 임직원에 대한 명확한 보상이 회사의 경쟁력으로 이어진다는 판단에 따른 조치다.

카카오게임즈 관계자는 “임직원에게 보다 명확한 성과와 보상을 제공하고, 업무에 몰입할 수 있는 환경을 조성하기 위해 연장근로 사전합의제(고정 OT제)를 폐지했다”며 “합리적인 보상 체계와 효율적인 근무 환경을 바탕으로 조직 경쟁력을 강화해 나가고자 한다”고 전했다.

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카카오게임즈 사옥.

카카오게임즈는 그동안 유연한 근무 환경을 조성하기 위해 다양한 제도를 운영해 왔다. 지난 2018년 '월 1회 놀금' 제도를 시작으로 2021년부터는 이를 격주 단위로 확대했다. 또한 월요일 30분 늦은 출근과 금요일 1시간 30분 조기 퇴근 제도 등 임직원의 여가를 보장하는 정책을 이어오고 있다.

이러한 노력으로 카카오게임즈는 성평등가족부의 '가족 친화 인증'과 문화체육관광부의 '여가 친화 인증'을 유지하고 있다. 아울러 '2024 대한민국 일·생활 균형 우수기업'에 선정되는 등 일과 삶의 균형을 중시하는 기업 문화를 대외적으로 인정받았다.