대동기어, 전기차·로봇 부품 전환 속도…800억 유상증자 추진

대동기어가 전기차와 로봇 중심으로 사업 구조 전환에 속도를 낸다. 이를 위해 대규모 자금 조달과 함께 생산·기술 기반 강화에 나선다.

대동기어는 유상증자와 무상증자를 동시에 추진한다고 23일 밝혔다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 약 800억 원 규모로 진행된다. 동시에 보통주 기준 30% 규모의 무상증자도 병행한다. 유상증자 신주 배정 기준일은 6월 12일, 상장 예정일은 8월 11일이며, 무상증자는 8월 4일을 기준으로 8월 24일 상장될 예정이다.

대동기어 (사진=대동기어)

조달 자금은 ▲전기차 등 미래차 생산 설비 확충 ▲운영 기반 안정화 ▲로보틱스 사업 기반 구축 등에 투입된다.

대동기어는 기존 농기계 변속기와 자동차 기어류 등 정밀 구동 부품 기술을 바탕으로, 최근 전기차·하이브리드차 등 전동화 차량 부품을 새로운 성장 동력으로 삼고 있다. 실제로 2024년 이후 약 1조7천억 원 규모의 전기차 및 하이브리드차 부품 수주를 확보하며 중장기 성장 기반을 마련했다.

대동기어는 확보한 자금 중 약 500억원을 미래차 설비 투자에 집중 투입할 계획이다. 전기차용 로터 샤프트, 아웃풋 샤프트, 디퍼렌셜 기어 등 전동화 파워트레인 핵심 부품 양산 체계를 구축하는 데 활용된다. 신규 설비는 2027년부터 본격 가동될 전망이다.

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이와 함께 로보틱스 사업도 본격 확대한다. 기존 감속기 및 정밀 가공 기술을 기반으로 로봇용 감속기와 액추에이터 등 핵심 부품 개발을 추진하고, 관련 조직도 강화한다는 방침이다.

서종환 대동기어 대표는 "이번 증자는 전기차와 로봇 중심으로 사업의 무게 중심을 이동시키는 구조적 전환의 출발점"이라며 "전기차 수주를 매출과 수익으로 연결하고 로봇 핵심 부품 분야로 확장해 나가겠다"고 밝혔다.