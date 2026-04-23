틸팅포인트-에이엔게임즈, '아스트로킹즈X우주해적 캡틴 하록' 대규모 협업 업데이트

틸팅포인트와 에이엔게임즈는 양사에서 공동 서비스 중인 모바일 SF 전략 시뮬레이션 '아스트로킹즈: 우주 서바이벌'(이하 아스트로킹즈) 서비스 8주년을 맞아 일본 애니메이션 '우주해적 캡틴 하록'과 대규모 협업 업데이트를 실시했다고 23일 밝혔다.

우주해적 캡틴 하록은 '은하철도 999'를 집필한 SF 만화 거장 고(故) 마츠모토 레이지의 작품이다. 이 작품은 신념을 위해 자유롭게 우주를 항해하는 해적 '하록'의 모험을 다룬다. 특유의 낭만적인 서사와 철학적인 메시지로 세대를 초월해 깊은 울림을 주며 독보적인 팬덤을 형성하고 있다.

이번 업데이트를 통해 신규 협업 영웅 3종과 신규 기함 1종이 새롭게 추가된다. 아울러 기존에도 호응을 얻었던 영웅 8종과 기함 '아르카디아'의 복각도 진행된다. 업데이트 운영 기간은 다음달 20일까지다.

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해당 기간 중 이용자는 다양한 이벤트를 통해 한정 S급 영웅은 물론, 캡틴 하록의 전용 기함인 아르카디아까지 무료로 획득할 수 있다.

아울러 이번 협업을 기념하는 특별 쿠폰 3종도 공개됐다. ▲SPACEPIRATE ▲CAPTAIN ▲HARLOCK 등 해당 쿠폰 사용 시 성장에 도움되는 보상이 지급된다.