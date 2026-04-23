과기정통부, 6개 AI 스타트업 투자 유치 지원

과학기술정보통신부는 정보통신산업진흥원, 한국통신사업자연합회와 23일 서울 삼성동 코엑스에서 K-AI 챔피언스 IR 데이를 열었다.

지난해 과기정통부가 주관한 AI ICT 경진대회에서 기술력과 사업성을 입증한 유망 스타트업 6개사와 펀드 운용사를 전략적으로 연결해 성장 동력을 제공하기 위해 마련된 자리다. 과기정통부는 정부 출자 AI혁신펀드와 이통3사 출자 KIF 등을 중심으로 총 1조 2000억 원 규모의 투자 재원을 확보한 상태다. 특히, 올해 하반기부터 본격적인 투자가 집행될 예정이다.

행사에 참여한 6개 스타트업은 150여 명의 투자 관계자 앞에서 자사의 기술 로드맵과 글로벌 시장 진출 전략 등을 발표했다. 국내 대표 6개 벤처캐피털(VC) 전문 심사단은 각 기업이 보유한 기술의 독창성, 지속 가능한 수익모델, 글로벌 확장 가능성 등을 날카로운 안목으로 검증했다. 발표 이후에는 행사장에 마련된 기업별 부스에서 비즈니스 협의도 진행됐다.

이날 기업 발표에 앞서 과기정통부가 추진하는 AI 스타트업 육성·지원 정책도 소개됐다. 과기정통부는 스타트업에 대한 중소벤처기업부의 포괄적 지원에 더해, AI 주무부처로서 과기정통부가 가진 자원과 역량을 적극 활용하여 AI 산업에 특화된 맞춤형 지원을 추진한다는 방침이다.

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과기정통부는 먼저 유망 AI 스타트업의 전주기 성장 지원체계를 운영한다. AI 스타트업의 비즈니스 모델 확보 및 글로벌 레퍼런스 구축을 위한 지원도 강화한다. 또 AI 스타트업 육성에 필수적인 각종 컴퓨터 자원과 데이터 공급 체계를 고도화한다.

류제명 과기정통부 차관은 “정부는 우리 기업들이 글로벌 시장에서 당당히 경쟁하며 오로지 혁신과 성장에만 전념할 수 있도록 아낌없이 뒷받침하겠다”고 말했다.