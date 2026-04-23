신세계백화점, ‘가정의 달 얼리 기프트’ 행사 진행

신세계백화점이 가정의 달을 앞두고 고객 수요를 반영한 새로운 형태의 기프트 행사를 선보인다고 23일 밝혔다.

이날부터 29일까지 신세계백화점 전 점포에서 진행되는 ‘더 퍼펙트 얼리 기프트’ 행사는 5월 선물 수요를 겨냥한 사전 행사로 고객 설문을 기반으로 행사 전반을 기획한 것이 특징이다.

신세계백화점은 올해 초 약 2500여 명의 백화점 이용 고객을 대상으로 가정의 달 선물에 대한 고민을 확인했다. ‘실질적인 혜택과 프로모션 정보를 확인하고 싶다’는 응답이 92.2%로 가장 높았고, ‘받는 사람 취향에 맞춘 맞춤형 제안’(45.2%), ‘온 가족이 함께 즐길 수 있는 추천 콘텐츠’(38.2%), ‘고급 프리미엄 선물 정보’(33.1%) 순으로 나타났다.

‘가정의 달 얼리 기프트’ 행사. (제공=신세계백화점)

신세계백화점은 이러한 5가지 핵심 니즈를 행사 전반에 반영했다. 실질 혜택부터 취향 기반 추천, 프리미엄 기프트, 가족형·경험형 콘텐츠까지 고객 응답을 그대로 풀어낸 ‘데이터 기반 기프트 행사’로 기존 백화점 행사와 차별화를 꾀했다는 설명이다.

특히 고객들이 가장 선호하는 ‘실질적인 할인 체감’과 ‘카테고리별 선택의 폭’을 반영해 워치·주얼리, 패션·잡화, 향수, 푸드마켓, F&B 등 5개 장르에서 최대 5만원까지 할인받을 수 있는 ‘얼리버드 쿠폰 4종’을 선보인다.

가족 단위 고객을 위한 콘텐츠도 강화했다. 5월 첫 주말인 2일에는 신세계백화점 앱을 통해 참여할 수 있는 럭키드로우 행사 ‘스핀 더 원더박스’를 열고, 마이크로 킥보드, 밸런스 바이크, 드로잉북 등 인기 키즈 상품을 경품으로 제공한다.

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신세계 아카데미에서는 키즈 강좌 무료 수강 이벤트를 통해 가족이 함께 즐길 수 있는 체류형 콘텐츠를 강화했다. 자체 온라인 플랫폼 ‘비욘드 신세계’에서는 가정의 달 맞춤 기프트 기획전과 최대 12% 할인 쿠폰을 제공한다.

이성환 신세계백화점 영업전략담당 상무는 “이번 ‘더 퍼펙트 얼리 기프트’ 행사는 고객의 고민에서 출발해 고객의 선택으로 완성된 가정의 달 이벤트”라며 “앞으로도 신세계 커스터머랩을 기반으로 고객 데이터 중심의 차별화된 콘텐츠를 지속 확대해 나갈 것”이라고 말했다.