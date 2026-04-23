놀유니버스 "비자발적 항공권 취소 시 발권수수료 전액 환불"

놀유니버스는 고객의 귀책이 없는 항공권 취소시 발권 수수료를 전액 환불해주는 정책을 시행한다고 23일 밝혔다.

이 정책은 지난 6일 이후 발생한 항공 취소건부터 적용된다. 천재지변, 전쟁 등 항공사 사정으로 항공편이 취소되는 경우 고객이 별도로 발권수수료 환불을 요청하지 않더라도 발권수수료를 포함한 항공료 결제액이 자동 전액 환불된다.

이번 발권수수료 환불정책 변경이 야놀자3.0에서 공언한 '고객을 향한 진심'을 실천하는 사례 중 하나라는 설명이다. 최근 유가 급등으로 항공사들의 운항 취소가 잇따라 발생하며 고객 피해가 확산하고 있는 데 따른 선제적인 조치라는 의미도 담고 있다

놀유니버스 CI. (사진=놀유니버스)

놀유니버스는 항공권 예약과 관련한 업무를 대행 처리하면서 국내선의 경우 인당 1000원, 국제선은 인당 1만원의 발권수수료를 수취하고 있다. 발권수수료는 항공권 예약 시스템 구축과 운영을 위한 비용이다.

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그동안 비자발적 항공권 취소시 발권수수료를 미환불해주는 데 대한 고객의 불만도 컸다. 지난 한해 발생한 항공권 결항횟수는 국제선이 약 700건, 국내선이 약 1000건으로 총 1700건에 달했다. 올해는 중동 전쟁 이슈로 결항횟수가 급증세를 나타낼 것으로 예상된다

김종민 놀유니버스 비즈니스 서포트 그룹장은 "항공사의 귀책으로 여행 일정에 차질을 빚은 고객들이 발권수수료 환불 문제로 인해 이중의 불편을 겪으셨던 점에 깊이 공감한다"며 "이번 결정은 고객을 위한 진심을 실천하기 위한 첫걸음이며, 앞으로도 고객의 입장에서 불편을 먼저 해소하는 서비스 혁신에 앞장서겠다"고 말했다.