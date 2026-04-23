마키나락스·현대차, 8년 협력 결실…AI 예지보전으로 SDF 전환 가속

마키나락스가 현대자동차 소프트웨어 중심 공장(SDF) 전환의 핵심 파트너로서 인공지능(AI) 기반 제조 지능화 성과를 글로벌로 확산한다.

마키나락스는 현대자동차 아산공장을 시작으로 국내외 주요 생산 거점에 산업용 로봇 특화 예지보전 솔루션을 순차 확대 중이라고 23일 밝혔다.

양사는 로봇 동작 데이터에 딥러닝 알고리즘을 적용해 고장을 5일 전, 90% 이상 정확도로 예측하는 예지보전 시스템(PHM)을 구축했다. 이번 성과는 현대자동차의 자동차 제조 기술과 마키나락스의 산업 특화 AI 기술이 결합해 실제 물리적 생산 환경에 적용을 완료한 사례다.

(사진=마키나락스)

마키나락스는 2018년 현대자동차그룹 오픈 이노베이션 플랫폼 제로원(ZER01NE)을 통해 투자를 유치하며 현대자동차와 인연을 맺었다. 8년간 다양한 협업이 이어진 끝에 대규모 로봇 특화 AI 솔루션의 실적용이라는 결과로 이어졌다.

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양사가 공동 개발한 '로봇 특화 예지보전 솔루션(RPMS)'은 ▲구동부 상태 진단 ▲셋업 이상 탐지 ▲상태 변동점 알림을 수행하며 아산공장을 기점으로 울산·인도·전주 등 국내외 주요 생산 거점으로 확장 중이다. 최근에는 울산EV공장·화성기아EV공장 등 전기차 생산 라인에도 확대 적용 중이며 연내 총 1400여 대 로봇에 적용될 예정이다.

윤성호 마키나락스 대표는 "현대자동차는 창업 초기 성장을 이끌어준 중요한 전략적 투자자였고 이제 제조 현장에서 지능화를 함께 실현하는 핵심 고객"이라며 "SDF를 실현할 신뢰받는 파트너로서 협력을 지속 강화할 것"이라고 말했다.