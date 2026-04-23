[미장브리핑] UAE, 미국에 통화스왑 요청…연준의장 지명자 "인플레 긍정적"

스콧 베센트 미국 재무장관은 22일(현지시간) CNBC와 인터뷰에서 페르시아만 지역 산유국 동맹국이 이란과 전쟁으로 인한 경제적 혼란을 타개하기 위한 재정적 안정망을 요청했다고 말했다.

베센트 장관은 "아랍에미리트(UAE)가 백악관에 통화스왑 설정 요청을 공식적으로 하진 않았찌만, 단지 논의가 있었다"며 "UAE 외에고 걸프 동맹국이 요청했으며 미국 연방준비제도(연준)이나 재무부는 달러 자금 시장 질서를 유지하고 미국 자산 무분별한 매각을 막기 위해 노력할 것"이라고 설명했다.

그는 "스왑은 UAE와 미국 모두에게 이익이 될 것이며, 아시아 동맹국을 포함한 여러 다른 국가들도 이를 요청했다"고 부연했다.

(사진=이미지투데이)

도널드 트럼프 대통령은 지난 21일 CNBC에 UAE를 내가 도울 수 있다면 돕겠다는 발언도 했다.

한편, 케빈 워시 미국 연준의장 지명자는 의회 청문회에서 중앙은행 인플레이션 측정 전략을 바꾸고 싶다고 언급했다.

연준은 변동성이 큰 식품과 에너지 가격을 제외한 근원 개인소비지출(PCE) 물가지수를 선호해왔다. 하지만 워시 지명자는 "관심을 갖는 것은 근본적인 인플레이션율이 얼마인지이며, 지정학적 변화나 소고기 가격 변동으로 인한 일회성 가격 변동이 아니다"고 답했다.

그는 이어 "선호하는 측정 방식은 '절사 평균'이라고 불리는 지표들을 살펴보는 것"이라며 "모든 극단적 위험, 즉 일회성 요인들을 제거하고 전반적인 물가 변동이 경제에 2차적인 영향을 미치는지 살펴보는 것"이라고 말했다.

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케빈 워시 지명자 방식대로 뱅크오브아메리카 이코노미스트가 계산한 바에 따르면 12개월 인플레이션 지표는 2월 기준으로 평균 2.3%, 중앙값 2.8%이다. 근원 개인소비지출(PCE) 3% 증가였던 것과 비교해 상당히 낮아지는 것이다.

또 워시 지명자는 현재 인플레이션 추세를 “상당히 긍정적”이라고 평가했다.