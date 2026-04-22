[인사] 방송미디어통신위원회

인사입력 :2026/04/22 20:38

박수형 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

▲지상파방송정책과장 이기훈

박수형 기자psooh@zdnet.co.kr
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