"AI시대 채용 패러다임 주도"...오픈놀, '로봇인턴' 비전 선포

AI기반 커리어·채용 플랫폼 기업 오픈놀(대표 권인택)이 기존의 '미니인턴'을 로봇 및 딥테크 산업으로 확장한 '로봇인턴' 비전을 선포했다. 피지컬 AI와 글로벌 시장 진출을 본격화한 조치다.

21일 회사에 따르면, 올해를 기점으로 ▲외국인 시장 안착 ▲글로벌 시장 확대 ▲피지컬 AI 시장 진출을 3대 핵심 교두보로 삼아 비즈니스 영역을 전방위로 확대한다. 특히 채용 시장이 내국인 사무직 중심에서 외국인, 로봇, AI 에이전트로 다변화함에 따라, 오픈놀만의 프로젝트형 솔루션을 딥테크 현장에 최적화한 ‘로봇인턴’ 모델로 고도화한다.

오픈놀은 특히 외국인 지원 사업 분야에서 시장을 선점하며 실질적인 성과를 거뒀다. 외국인 정착 및 취업 지원 관련 매출이 2024년 7억 원에서 2025년 25억 원으로 1년 만에 257% 성장했다. 이는 단순 인력 매칭을 넘어 비자 행정, 국내 정착, 실무 교육을 통합한 ‘올인원 외국인 커리어 솔루션’을 선제적으로 구축한 결과로 풀이된다. 이를 통해 오픈놀은 국내 인력난 해소를 위한 국가적 요구에 대응, 선두주자로 자리매김하고 있다.

오픈놀 합정 사무실.

또 글로벌 시장 공략은 종속회사인 현대아이티와의 시너지를 통해 가속화한다. 2025년 기준 미국, 일본, 호주, 베트남 등 주요국을 포함해 20개국에 약 86억7000만 원의 수출 실적을 달성했다. 오픈놀은 현대아이티의 고성능 디지털 사이니지 인프라에 자사의 차별화한 교육 콘텐츠를 결합, 글로벌 시장을 공략하는 온-오프라인 통합 플랫폼 모델을 구축할 예정이다.

이와함께 오픈놀은 정부 정책 기조에 발맞춰 제조·로봇 등 현실 세계와 결합한 ‘피지컬 AI’ 시장 진출에 박차, 단순 커리어 지원을 넘어선 산업 혁신 파트너로 도약할 방침이다. 회사의

AI사업 매출은 2024년 17억2000만 원에서 2025년 약 30억8000만 원으로 전년대비 79% 성장했다. 이번 피지컬 AI 시장 참여를 통해 외형 성장을 가속화한다는 전략이다.

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오픈놀은 피지컬AI 시장 진출을 통해 단순 로봇 도입을 넘어, 산업 현장의 고질적인 문제인 ‘높은 도입 비용’과 ‘경력자 부족 문제’ 해결에 나선다. ‘AI 기반 실무과제 해결 모델’로 검증된 노하우로 기업별 맞춤형 로봇 제어 솔루션을 제공하고, 최적의 운영 환경을 설계하는 ‘로봇인턴’을 미니인턴의 핵심 전략으로 추진, 산업 현장의 AX(인공지능 전환) 효율성을 극대화할 계획이다.

권인택 오픈놀 대표는 “피지컬 AI 시장은 이제 시작 단계지만 채용 관점은 이미 내국인 중심에서 외국인, 로봇, AI 에이전트 채용 등으로 급격히 다변화하고 있다”며 “이러한 변화를 선도하는 ‘미니인턴-로봇인턴’ 솔루션을 통해 차세대 채용 시장의 선점을 확대하고 기업과 구직자 모두에게 새로운 기회를 제공하겠다”고 밝혔다.