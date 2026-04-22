[현장] 에버퓨어, EDC 전략 박차…"OS·하드웨어 동시 개발 유일 업체"

에버퓨어(옛 퓨어스토리지)가 올해 핵심 전략으로 '엔터프라이즈 데이터 클라우드(EDC)'를 내세우며 기술 차별화에 속도를 낸다.

김영석 에버퓨어코리아 SE팀 상무는 22일 오후 서울 강남구 아셈타워에서 진행한 교육 세션에서 "매출의 20% 이상을 연구개발(R&D)에 투자해 운영체제(OS)와 하드웨어를 동시에 개발하는 업계 유일 구조를 갖췄다"며 "무중단 스토리지 업그레이드 서비스를 지속 제공할 것"이라고 밝혔다.

업력 17년차에 접어든 에버퓨어는 델 EMC, HPE 등 스토리지 분야 대표 기업들에 비해 후발주자지만 시장 지위는 꾸준히 우상향하고 있다. 가트너 매직 쿼드런트 12년 연속 리더 등재, IDC 기준 글로벌 올플래시 스토리지 시장 점유율 2위(북미·일본 1위)가 이를 방증한다.

김영석 에버퓨어코리아 SE팀 상무가 22일 오후 서울 강남구 아셈타워에서 진행한 기자 대상 교육 세션에서 올해 회사 전략을 소개하고 있다. (사진=지디넷코리아)

EDC는 ▲에버그린 아키텍처 ▲유니파이드 데이터 플레인 ▲인텔리전트 컨트롤 플레인 ▲모든 워크로드 단일 플랫폼 지원 등 4개 컴포넌트로 구성된다. 이 중 에버그린 아키텍처가 핵심이다. 컨트롤러에 데이터를 상주시키지 않는 '스테이트리스(Stateless)' 설계를 채택해 서비스 중단 없이 3년마다 무상 컨트롤러 업그레이드를 제공한다.

타사 경우 신제품 출시 주기가 4~5년인 데 비해 에버퓨어는 1~2년 주기로 새 모델을 내놓고 있다. 교체 시 횟수나 모델 제약 없이 모두 무중단으로 처리한다는 점도 차별점으로 꼽힌다.

두나무 계열사이자 블록체인 인프라 기업 람다256이 대표적인 고객 사례다. 람다256은 지난해 9월 사용량 기반 구독형 서비스 '에버그린//원' 도입 이후 7개월간 컨트롤러 업그레이드를 4회 진행했다. 처음 1페비바이트(PiB) 규모로 시작해 5PiB, 10PiB로 증설하는 과정에서 초당 100만 IOPS·응답속도 1밀리초(ms) 이하 서비스 수준 계약(SLA)을 유지했으며, 가장 최근 업그레이드는 지난 20일 완료됐다. 전 과정이 무중단으로 진행됐다.

김 상무는 "작년 부임한 전인호 에버퓨어코리아 지사장도 이 정도 규모 업그레이드가 무중단으로 마무리된 사례는 처음 봤다고 했다"고 덧붙였다.

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에버퓨어는 스토리지 3대 유형인 블록·파일·오브젝트를 단일 OS '퓨리티(Purity)'로 통합 관리하는 유니파이드 데이터 플레인도 강조한다. 경쟁사들이 유형별로 별도 플랫폼과 OS를 운영하는 것과 달리, 데이터 이동 없이 유형 간 전환이 가능하다. 자연어 명령으로 볼륨 생성부터 모니터링 설정까지 자동화하는 인텔리전트 컨트롤 플레인도 국내 5개 고객사에 제공 중이다.

김 상무는 "OS와 하드웨어를 함께 개발하는 구조가 기술 혁신 속도를 높이는 핵심 동력"이라며 "EDC 전략을 통해 고객이 데이터를 클라우드처럼 유연하게 엔터프라이즈급 신뢰성으로 운용할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.