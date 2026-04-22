11번가, 봄·여름 맞이 '찐템페스타' 실시

총 390개 상품 대상…패션·뷰티·리빙 특가 상품 선봬

인터넷입력 :2026/04/22 17:19

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

11번가는 봄 나들이와 이른 더위에 필요한 총 390만개의 ▲패션 ▲뷰티 ▲리빙 특가 상품을 선보이는 월 정기 기획전 '찐템페스타'를 오는 30일까지 진행한다고 22일 밝혔다.

▲뷰티(최대 50%) ▲패션(최대 30%) ▲리빙(최대 20%) 등 카테고리별로 할인 혜택을 마련했으며, '3000원 할인 장바구니 쿠폰'(3만원 이상 구매 시)을 매일 ID당 1장씩 발급한다.

11번가는 행사기간 '브랜드 데이' 코너를 운영하고 인기 ▲패션 ▲뷰티 ▲리빙 브랜드를 선정해 특가로 판매한다. ▲24~26일 에잇세컨즈, 월튼키즈, 투쿨포스쿨, 아레나 ▲27~28일 꼼파뇨, 저스트원, 설화수, 테팔 ▲29~30일 밀레, 오르시떼, 아이오페, 마이크로킥보드 등 총 20개 브랜드가 참여한다.

(사진=11번가)

11번가의 명품 버티컬 서비스 '우아럭스'에서는 더워진 날씨에 적합한 명품 아이템을 선보인다. ▲'르메르 필트 크로스백'(66만원대) ▲'드래곤디퓨전 산타크로체 스몰 블랙'(35만원대) ▲'톰브라운 시그니처 4-바 반팔 티셔츠'(29만원대) 등이 있다.

▲'네파', 'K2', '아이더' 등 인기 아웃도어 브랜드들의 얼리 썸머 신상품과 ▲샌들, 양산, 선글라스 등 여름 패션잡화를 포함해 ▲냉감 패드∙베개커버, 시어서커 차렵이불 등 하절기 침구도 준비했다.

5월을 앞두고 인기 상품들도 키워드별로 제안한다. ▲산책 준비 완료, 봄맞이 펫 케어(개모차, 반려동물 전용 휴대용 물티슈, 발 세정제 등) ▲떠나기 좋은 계절, 캠핑 입문템 한눈에(캠핑용 의자, 냉장고, 에어매트, 대용량 배터리 등) ▲봄 햇살 대비 필수템, 데일리 선케어(선스틱, 톤업 선크림, 키즈 선 스프레이 등) 등 다양한 테마의 제품을 큐레이션해 할인가에 판매한다.

이 외에도 인기 뷰티 브랜드들과 협업한 11번가 단독 기획세트를 2만원 균일가에 선보이는 '찐템페스타'의 인기 코너 '럭키박스'와 5000원 이하 뷰티 상품을 무료배송으로 만나볼 수 있는 '선착순 체험딜' 코너도 운영한다.

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11번가는 행사 기간 '찐템페스타'를 구경하기만 해도 명품 가방∙지갑 등 '위시템'을 받을 수 있는 경품 행사도 진행한다. ▲'셀린느 트리오페 소프트 쇼퍼백'(1명) ▲'루이비통 로잘리 동전지갑'(1명) ▲'에스티로더 어드밴스드 나이트리페어'(2명) ▲'휘슬러 커트러리 5인 세트'(3명) 중 원하는 경품을 선택해 매일 ID당 3회까지 응모할 수 있다.

고광일 11번가 영업그룹장은 "이른 더위와 봄 나들이 시즌이 맞물리며 관련 상품 수요가 증가하는 가운데, 패션∙뷰티∙리빙 인기 상품을 선정해 4월 찐템페스타를 준비했다"며 "앞으로도 시즌별 트렌드에 맞춘 상품 구성과 할인으로 고객 만족도를 지속적으로 높여갈 계획"이라고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
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