SK이터닉스, 충주 연료전지 발전소 상업운전 개시…40MW 규모

SK이터닉스는 22일 충북 충주메가폴리스 일반산업단지 내 건설한 ‘대소원에코파크’ 연료전지 발전소의 상업운전을 개시했다고 밝혔다.

대소원에코파크는 설비 용량 40MW 규모의 고효율 고체산화물연료전지(SOFC) 발전소로, 1만6423㎡(약 4968평) 규모 부지에 조성됐다. 대소원에코파크는 블룸에너지의 330kW급 연료전지 120기가 적용됐으며, 연간 약 330GWh의 전력을 생산할 수 있다. 이는 약 9만4000가구가 1년간 사용할 수 있는 전력량이다.

이번 상업운전은 지난해 12월 가동을 시작한 인근 충주에코파크(40MW)와 연계돼 추진됐다. 이를 통해 SK이터닉스는 충주지역에 약 80MW 규모의 대규모 분산형 전원 클러스터를 구축하게 됐다. 회사는 이번 발전소 상업운전이 지역 내 전력자립도 향상과 안정적인 전력 공급 기반 확보에 기여할 것으로 기대했다.

대소원에코파크 전경 (출처=SK이터닉스)

SK이터닉스는 이번 사업을 통해 연료전지 누적 운영 용량 169MW를 달성했다. 현재 건설 중인 파주에코그린에너지(31MW)와 일반수소발전시장 낙찰 사업(28MW)이 순차적으로 준공될 경우 총 228MW 규모로 확대될 예정이다.

관련기사

공동투자사인 참빛그룹과 전략적 협력으로 사업 안정성도 강화했다. 참빛그룹은 충주에코파크와 대소원에코파크 사업에 주요 주주로 참여하는 동시에 도시가스 공급을 담당하며, 연료 공급부터 발전소 운영에 이르는 전 과정의 안정성을 확보했다. 양사는 이를 바탕으로 에너지 산업 전반에서의 시너지 창출을 지속 확대해 나갈 방침이다

김해중 SK이터닉스 대표는 “대소원에코파크의 상업운전 개시는 SK이터닉스의 분산형 전원 사업 역량과 프로젝트 수행 경쟁력을 입증한 성과”라며 “앞으로도 분산형 전원 확대를 통해 국가 에너지 전환 정책에 기여하고, 지역사회와의 상생을 기반으로 지속가능한 에너지 사업 모델을 고도화해 나갈 계획”이라고 말했다.