퓨리오사AI, 엔비디아 출신 AI 인프라 전문가 영입

국내 AI 반도체 스타트업 퓨리오사AI가 글로벌 AI 인프라 시장 공략을 위해 엔비디아 출신 핵심 인재를 영입했다.

퓨리오사AI는 엔비디아와 멜라녹스에서 글로벌 AI 인프라 및 엔터프라이즈 생태계 확장을 주도해온 찰리 푸를 수석 자문역으로 영입했다고 22일 밝혔다.

찰리 푸(사진=퓨리오사 AI)

이번 영입은 자사 AI 반도체인 ‘레니게이드(RNGD)’의 글로벌 상용화와 전략적 파트너십 확대를 본격화하기 위한 행보로 풀이된다.

찰리 푸 수석 자문은 IBM, 브로케이드, 멜라녹스, 엔비디아 등 글로벌 기술 기업에서 35년 이상 가속 컴퓨팅 및 엔터프라이즈 인프라 구축을 이끌어온 전문가다. 특히 멜라녹스에서 아시아태평양 및 일본 지역 총괄을 지냈으며, 엔비디아에서는 아태 지역 엔터프라이즈 및 파트너 생태계 확장을 진두지휘했다.

앞으로 찰리 푸 수석 자문은 퓨리오사AI의 글로벌 성장 전략을 지원하며, 전략적 파트너십 확대와 엔터프라이즈 고객 기반 구축 등 글로벌 상용화 전반에 걸쳐 자문 역할을 수행할 예정이다.

찰리 푸 수석 자문은 “AI의 다음 단계는 효율적인 대규모 배치에 달려 있다”며 “퓨리오사AI는 차별화된 아키텍처와 양산 실행력을 동시에 갖춘 유망한 기업”이라고 평가했다.

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백준호 퓨리오사AI 대표는 “RNGD 양산을 기반으로 회사가 본격적인 성장 국면에 진입하면서 세계적 수준의 인재들이 합류하고 있다”며 “글로벌 시장에서의 전략적 확장과 파트너십 구축이 한층 가속화될 것”이라고 말했다.

한편, 퓨리오사AI는 최근 유럽 포르투갈 법인을 신설하는 등 글로벌 시장 진출에 속도를 내고 있다.