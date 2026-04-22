컴투스 '제우스: 오만의 신', 실제 게임 스크린샷 공개

컴투스(대표 남재관)는 에이버튼(대표 김대훤)이 개발한 신작 MMORPG ‘제우스: 오만의 신’의 주요 지역을 엿볼 수 있는 실제 게임 스크린샷을 최초 공개했다고 22일 밝혔다.

이번에 공개된 이미지에는 절벽 위 신전 도시 ‘테살리아’와 붉은 심연이 펼쳐진 ‘타르타로스’ 등 그리스 신화를 재해석한 장엄한 배경과 압도적인 스케일이 담겼다.

작품은 언리얼 엔진 5의 렌더링 기능을 극한으로 활용한 아트워크를 선보이며, 엔비디아 최신 업스케일링 기술인 DLSS를 적용해 정교한 신화적 절경을 구현했다. 제우스의 오만으로 균열이 일어난 세계관을 상징적으로 보여주기 위해 재앙이 덮친 후 도시 풍광과 봉인 흔적이 짙은 타르타로스의 붉은 기운을 생생하게 묘사했다.

컴투스 '제우스: 오만의 신'.

서사 측면에서는 판도라의 상자를 둘러싼 사건과 티탄 12신의 부활을 꾀하는 세력, 그리고 올림포스 신들의 갈등이 맞물린 ‘제우스: 오만의 신’만의 독창적인 변주를 예고했다.

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이용자는 혼돈의 한가운데서 ‘신의 그릇’ 후보로서 자신의 역할을 증명해 나가며, 클래스별 역할 분화와 경제 요소를 바탕으로 다층적인 경쟁과 성장을 경험하게 된다.

컴투스 '제우스: 오만의 신'.

컴투스는 올해 하반기 서비스 예정인 ‘제우스: 오만의 신’의 출시 준비에 박차를 가하고 있다. 향후 세계관과 주요 시스템 등 다양한 정보를 순차적으로 공개할 계획이다.