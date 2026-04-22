피처링, AI 경영·정보보호 등 국제 표준 ISO 5종 획득

피처링(대표 장지훈)이 인공지능 경영·정보 보호·클라우드 보안 분야 국제 표준 인증(ISO/IEC) 5종을 동시에 획득했다고 22일 밝혔다.

국제 표준 인증은 국제표준화기구(ISO)와 국제전기기술위원회(IEC)가 제정해 서비스 품질 관리·데이터 수집 및 처리 등이 국제 기준에 부합함을 증명하는 제도다.

피처링은 이번 인증에서 ▲인공지능 경영 시스템(ISO/IEC 42001) ▲클라우드 정보보안(ISO/IEC 27017) ▲클라우드 개인정보보안(ISO/IEC 27018) ▲정보보안 경영 시스템(ISO/IEC 27001) ▲개인정보보호 경영 시스템(ISO/IEC 27701)를 획득했다.

피처링이 인공지능 경영과 클라우드 보안 등 국제 표준 인증 5종을 획득했다

특히 ISO/IEC 42001은 AI 시스템 기획·개발·운영 전반에 걸쳐 ▲윤리 원칙 준수 ▲리스크 관리 ▲책임성 ▲투명성 등을 조직 차원에서 체계적으로 이행하도록 요구하는 국제 표준 체계로, 2023년 제정됐다. 피처링은 국내 마케팅 업계 최초로 해당 인증을 획득해 AI 기반 소셜 데이터 운영 역량을 인정받았다.

아울러 ISO/IEC 27017과 ISO/IEC 27018은 클라우드 서비스 환경에서 정보 자산과 개인정보 유출에 대한 예방⋅대응책을 마련해야 획득할 수 있는 정보보호 인증이다. 피처링이 운영하는 클라우드 기반 서비스는 클라우드 환경에서 요구되는 데이터 보안 지침에 부합함을 검증받았다.

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이번 인증 획득을 통해 피처링은 국내외 기준을 모두 충족하는 개인정보 보호 체계를 구축했다. 회사는 이를 기반으로 글로벌 서비스 출시와 파트너십 확대 과정에서 안정적인 운영 환경을 제공해 제품 경쟁력을 한층 강화할 계획이다.

최화섭 피처링 최고기술책임자는 “이번 인증은 마케팅 성과 분석 데이터의 투명성과 클라우드 보안의 중요성을 인지하고 관리 역량을 꾸준히 축적해온 노력을 공식적으로 인정받았다는 점에서 의미가 있다”며 “앞으로도 AI 기반 소셜 데이터 분석 서비스를 누구나 안심하고 활용할 수 있는 비즈니스 환경을 만들겠다”고 말했다.