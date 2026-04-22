[인사] 보건복지부

인사입력 :2026/04/22 08:42

조민규 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◇실장급 승진 ▲기획조정실장 김국일

조민규 기자kioo@zdnet.co.kr
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보건복지부

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