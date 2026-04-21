크릿벤처스, K팝 엔터 데이원드림에 후속 투자

벤처캐피탈 크릿벤처(대표 송재준)는 글로벌 K팝 엔터테인먼트 기업 데이원드림(대표 이민형, 구 디오디)에 투자했다고 21일 밝혔다.

이는 2022년 12월 시드 투자에 이은 후속 투자로, 이번 투자는 아이비케이-크릿 콘텐츠 투자 조합을 통해 실시했다.

2022년 설립된 데이원드림은 아티스트 매니지먼트와 음원·음반 제작을 시작으로 공연 기획, MD·IP 커머스까지 아우르는 K-콘텐츠 사업을 전개하고 있다.

데이원드림은 레이블, IP 부가사업, 엔터테크 3가지 사업군을 주축으로 ▲비투비컴퍼니 ▲보이드 ▲셋더스테이지 ▲비팩토리 ▲디피에이 ▲마인드맵뮤직 등 총 6개의 계열사를 운영 중이다. 하나의 IP에서 발생하는 수익을 계열사 단위로 분담·확장하는 구조를 구축한 것이 특징이다.

크릿벤처스, 글로벌 K팝 엔터테먼트 기업 데이원드림에 후속 투자.

이를 통해 통상 음원·앨범 중심 수익 구조에서는 계약금 회수에 장기간이 소요되는 것과 달리, 데이원드림은 공연·MD·콘텐츠 등 부가사업을 내재화함으로써 IP 수익화 주기를 단축하며 사업모델의 유효성을 입증해 왔다고 회사 측은 설명했다.

또한 데이원드림은 IP 사업 모델에 토큰증권(STO) 기반 엔터테크를 접목해 사업 확장에 필요한 안정적 자본 조달 체계를 마련했다. 싱가포르 SBI 디지털 마켓(SBI Digital Markets), 교보생명과 함께 글로벌 최초 K팝 STO 컨소시엄을 구성하고 0호 펀드를 완판하는 등 대형 프로젝트 파이낸싱 수단으로 STO를 활용하며 엔터테크 기반 금융 역량까지 확보했다고 알려졌다.

크릿벤처스는 글로벌 K팝 산업이 피지컬 앨범 판매 중심에서 벗어나 IP 기반 수익화로 전환되는 흐름 속에서 데이원드림이 수직계열화된 사업 구조를 통해 IP 가치를 극대화하는 것은 물론 빠른 회수가 가능한 비즈니스 모델을 갖춘 점을 높이 평가해 이번 투자를 결정했다.

데이원드림은 이번 투자를 통해 아티스트 IP 포트폴리오를 확대하는 한편 지난 3월 설립한 일본 지사 ‘디오디 재팬(DOD Japan)’을 거점으로 한-일 매니지먼트 협업과 IP 부가사업 확장을 본격화할 계획이다.

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이민형 데이원드림 대표는 “데이원드림의 목표는 아티스트가 오롯이 음악에만 집중할 수 있는 환경을 만드는 것”이라며 “이번 투자를 통해 아티스트가 자신의 음악 산업을 안정적으로 확장할 수 있는 플랫폼으로 자리매김하고, 자체 아티스트뿐만 아니라 외부 아티스트까지 아우르는 K-POP의 글로벌 확장 시스템을 만들어갈 것”이라고 전했다.

크릿벤처스 관계자는 “데이원드림은 레이블, 공연·MD, STO 등 다양한 사업을 단일 사업자가 직접 운영하며 성과로 검증한 기업”이라며 “문화 콘텐츠 산업 내 성장 잠재력을 갖춘 기업을 지속 발굴하고 투자를 이어갈 계획”이라고 밝혔다.