[현장] 블랙덕 아태 총괄 "25년 경험 살려 한국 AX 돕겠다"

오픈소스 보안 솔루션 기업 블랙덕(Black Duck)이 한국 시장 진출을 본격화한다. 25년간 쌓아 올린 오픈 소스 소프트웨어 보안 테스팅 역량을 기반으로 국내 기업 및 정부 기관들의 AI 대전환을 지원하겠다는 복안이다.

옌 청(Yen Cheong) 블랙덕 아시아·태평양(APAC) 총괄은 21일 경기도 과천시 쿠도커뮤니케이션 사옥에서 이같은 내용을 골자로 한 기자간담회를 개최했다. 이날 청 총괄은 블랙덕만의 4가지 차별점을 바탕으로 한국 시장에 어떤 가치를 제공할 것인지를 중점적으로 다뤘다.

블랙덕은 25년 이상의 업력을 보유한 글로벌 애플리케이션 보안 기업이다. 방대한 보안 인텔리전스와 AI 기반 분석 기술을 바탕으로, 기업이 안전하고 규제에 부합하는 소프트웨어를 개발·운영할 수 있도록 지원한다.

지난 2011년부터 한국에 진출해 현대, 삼성, LG 등 하이테크 제조사는 물론 한국인터넷진흥원(KISA) 등과도 퍼트너십을 맺었다. 가트너에 따르면 애플리케이션 보안 테스트 리더로 연속 8회 선정되기도 했다.

옌 청 블랙덕 APAC 총괄이 21일 개최한 기자간담회에서 블랙덕 솔루션이 가진 강점에 대해 소개하고 있다.

청 총괄은 블랙덕의 4가지 차별점으로 ▲전 세계 최대 규모 오픈소스 소프트웨어 데이터베이스 보유 ▲독점적인 AI 엔진 '컨텍스트 AI' ▲스니펫 분석 ▲AI-BOM(AI 구성 명세서) 및 공급망 리스크 거버넌스 등을 제시했다.

아울러 한국 시장에서는 AI 전환을 위한 거대 언어 모델(LLM) 및 AI 코드의 안전한 개발 및 사용 지원, 첨단 기술 및 소프트웨어 산업 규정 준수 지원 등 2가지 목표를 내세웠다.

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청 총괄은 "한국 기업과 정부를 대상으로 보안이 안전하게 갖춰진 상태에서 개발 사이클이나, AI 전환을 이룰 수 있도록 지원할 것"이라며 "한국 기업은 해외에 많은 수출을 하는 나라인데, 9월부터 유럽의 CRA(사이버 레질리언스 액트) 등 컴플라이언스 준수가 중요해지고 있다. 한국 기업의 해외 수출 시 세계 각국 컴플라이언스 준수를 지원하겠다"고 밝혔다.

그는 "블랙덕은 25년간 오픈소스 보안 솔루션(OSS) 분야 테스트 리더 역할을 수행해왔고, 많은 학습과 경험을 축적해왔다"면서 "블랙덕의 혜택을 한국 시장에 제공함으로써 많은 조직의 AI 전환 달성을 지원하고자 한다"고 강조했다.