코스피, 6388.47로 마감…종가 기준 사상 최고치

코스피가 6380선을 돌파하면서 종가 기준 사상 최고치를 경신했다.

21일 한국거래소에 따르면 이날 코스피는 전 거래일 대비 2.72% 오른 6388.47에 거래를 마쳤다.

이는 미국·이란 전쟁 발발 직전인 지난 2월 26일 기록한 종가 기준 사상 최고치(6307.27)를 넘어선 수준이다. 2월 27일 기록한 장중 최고치(6347.41)도 함께 경신했다.

코스피가 6380선에서 상승 마감하며 종가 기준 사상 최고치를 경신했다. (이미지=챗GPT)

시장에서는 주요 기업의 1분기 실적 발표를 앞두고 기대 심리가 강하게 반영된 것으로 보고 있다. 외국인과 기관이 순매수에 나선 반면 개인은 순매도를 이어갔다.

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종목별로는 SK하이닉스가 전 거래일 대비 4.97% 상승한 122만4000원에 마감했고, 삼성전자는 2.1% 오른 21만9000원에 거래를 마쳤다.

LG에너지솔루션은 11.42% 급등한 47만8000원, 현대차는 3.61% 상승한 54만6000원에 장을 마감했다.