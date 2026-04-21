버스에잇, 'BuidlHack 2026' 성료…비개발자 1인 크리에이터 우승

AI 기반 게임 창작 플랫폼 버스에잇(Verse8)은 YGG Play와 공동 개최한 'BuidlHack 2026' 해커톤을 성공적으로 마무리했다고 21일 밝혔다.

'Casual Degen' 단일 트랙으로 진행된 이번 행사에는 총 120개 팀이 참가했으며, 개발 경험이 전무한 1인 솔로 크리에이터가 한 달도 안 되는 기간에 제작한 3D 멀티플레이어 보드게임 'Bank or Plank'가 1위를 차지했다.

이번 대회 주요 프로젝트들은 자연어 프롬프트를 활용해 콘셉트 기획부터 플레이 가능한 프로토타입 구현까지의 과정을 단 며칠 만에 완료하며 빠른 창작 생태계의 가능성을 증명했다.

버스에잇, 'BuidlHack 2026' 성료.

버스에잇 측은 스텔스 출시 이후 현재까지 5000명 이상의 크리에이터가 누적 2만 5000여개의 게임을 제작했으며, 월간 활성 이용자(MAU) 350만명을 기록 중이라고 덧붙였다.

케빈 리 버스에잇 CEO는 "BuidlHack은 전통적인 병목이 제거됐을 때 얼마나 빨리 상용화 가능한 게임을 만들 수 있는지 검증하기 위해 설계됐다"며 "팀들이 여러 콘셉트를 병렬로 테스트하고 실시간으로 개선하는 모습은 게임 제작 방식을 근본적으로 바꿀 수 있음을 보여줬다"고 밝혔다.

개비 디존 YGG 공동 창업자는 "BuidlHack에서 보여준 게임들의 품질과 창의성은 이 모델이 반복 가능하다는 것을 증명하며, 장기적으로 지속 가능한 웹3 게임을 만드는 데 큰 진전"이라고 평가했다.

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이번 해커톤 수상팀에게는 총 5000달러(약 735만원)의 상금이 수여되며 우수 프로젝트의 경우 향후 YGG Play의 정식 퍼블리싱 검토 대상에 포함된다.

아울러 YGG Play는 지난해 5월 출범 이후 관련 퍼블리싱 타이틀의 전체 누적 매출이 900만 달러(약 132억원)를 돌파하며 신규 게임 카테고리의 대규모 상업적 수요를 확고히 입증해 냈다.