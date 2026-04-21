람다256, 크리스탈 인텔리전스와 자금세탁방지 솔루션 공급

두나무 계열사이자 블록체인 전문기업 람다256이 글로벌 블록체인 분석 기업 크리스탈 인텔리전스와 전략적 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

크리스탈 인텔리전스는 네덜란드에 본사를 둔 블록체인 분석 기업이다. 지난해 스테이블코인 발행사 테더에서 투자를 유치했다.

이번 협약으로 두 회사는 디지털자산 자금세탁·테러자금조달방지 통합 솔루션을 국내 금융기관과 가상자산사업자에 제공한다.

두나무 계열사이자 블록체인 전문기업 람다256이 글로벌 블록체인 분석 기업 크리스탈 인텔리전스와 전략적 업무협약을 체결했다. (이미지=람다256)

이를 위해 람다256의 FRAML 컴플라이언스 엔진 '클레어'와 크리스탈 인텔리전스의 글로벌 블록체인 분석 플랫폼을 통합한다. 국내 금융기관과 가상자산사업자(VASP)가 필요로 하는 자금세탁방지(AML)·테러자금조달방지(CFT) 역량을 강화하는 것을 목표로 한다.

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람다256은 이번 협약을 통해 국내 금융·가상자산 시장에서 축적한 데이터와 크리스탈의 글로벌 가상자산사업자 데이터를 결합해 컴플라이언스 솔루션을 통합 제공한다. 또한 스테이블코인 발행 이후 모니터링 영역에서 발행 및 소각 추적, 멀티체인 흐름 추적, 유동성·리스크 분석 등을 제공할 계획이다.

조원호 람다256 사업본부장은 "금융기관과 가상자산 사업자가 트래블룰 대응부터 스테이블코인 모니터링까지 하나의 통합된 컴플라이언스 체계 안에서 리스크를 관리할 수 있도록 실질적인 솔루션을 제공해 나가겠다"고 말했다.