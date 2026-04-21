중기부, '초격차 스타트업'에 GPU 200장 공급

중소벤처기업부(중기부)는 첨단 GPU(Graphics Processing Unit, 그래픽처리장치) 264장을 중소기업 제조현장과 창업기업 혁신에 지원한다고 21일 밝혔다.

이번 GPU는 제6회 과학기술관계장관회의(서면개최, 심의기간 3.30.~3.31.)를 통해 심의·의결한 ‘국가 AI 프로젝트’에 따라 확보한 것이다.

앞서 과학기술정보통신부는 지난 4월 1일 2025년 추경을 통해 정부가 확보한 GPU 1만장 중 3000여장을 부처별 사업에 연계 지원하는 ‘국가 AI 프로젝트’에 공급하기로 했으며, 범부처 수요 조사와 심사를 거쳐 GPU 배분 계획을 확정한 바 있다.

‘국가 AI 프로젝트’에 중기부는 ①중소제조 특화 멀티 AI 에이전트(Multi AI Agent) 개발(R&D) 사업(이하 ‘AI 에이전트’) ② 신 AI 스타트업(창업기업) 전략 기술 상용화 및 인공지능 전환(AX) 가속 프로젝트(초격차 스타트업(창업기업) 등 2개 과제를 신청, 모두 선정됐다.

이에 따라 ‘AI 에이전트’ 과제 64장, ‘초격차 스타트업(창업기업)’ 과제 200장으로 총 264장의 GPU(B200)를 확보했다. 특히 ‘초격차 창업기업’ 과제는 ‘국가 AI 프로젝트’의 GPU 기반 혁신 AI 창업기업의 성장 촉진을 위한 주요 과제로 선정됐다.

GPU 이미지.

이번 국가 프로젝트로 배분된 GPU 자원은 전량 중소·벤처기업과 창업기업에 지원될 예정이며, AI 인프라 부족으로 어려움을 겪는 기업의 기술 개발과 사업화에 활용된다.

중기부가 시행 예정인 2개 과제는 공모 및 선정평가(4~5월)를 거쳐 올해 6월부터 지원하며, 과제에 선정된 기업들은 민간 데이터센터(NHN클라우드)와 연계, 센터가 보유한 GPU를 원격으로 이용하는 서비스(클라우드 방식)를 연말까지 무상으로 지원받을 수 있다. 세부 추진내용은 다음과 같다.

첫째, ‘AI Agent’ 과제는 기술기업-제조기업 컨소시엄을 대상으로, 중소제조 현장의 공정·품질 최적화를 위한 기술개발부터 현장적용까지 전주기를 지원한다.

해당 과제를 통해 기술기업-제조기업 컨소시엄은 제조 공정에 대한 AI 학습, 데이터 확보 및 기술 실증화를 포함한 AI Agent 기술개발에 GPU를 활용할 수 있으며, 이를 통해 중소제조 현장의 인공지능 전환(AX) 촉진과 지속 가능한 제조혁신 생태계 조성 효과가 기대된다.

둘째, 200장을 배정받은 ‘초격차 스타트업(창업기업)’ 과제는 창업기업을 대상으로 ➊대학·출연연의 전문역량과 창업기업의 기술을 합친 ‘전략 AI’ 개발에 85장 ➋기업 간 협업을 통해 특정 산업 분야에 특화된 맞춤형 AI 솔루션 개발에 85장을 지원한다.

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특히 ‘초격차 스타트업(창업기업)’ 과제 중 ➌‘모두의 창업’에 30장을 지원해 AI 기술 기반 창업을 희망하는 예비 창업가에게 큰 장벽이었던 GPU 확보 문제를 해소하는 한편 AI 보육기관·선배 멘토 지원부터 투자유치까지 원스톱으로 지원을 받아 성장 기반이 확보될 것으로 기대된다.

박용순 중기부 중소기업정책실장은 “이번 국가 AI 프로젝트 참여를 통해 확보한 GPU는 제조현장의 인공지능 전환과 AI 기반 사업모델을 추진하는 창업기업에게 실질적인 도움이 될 것”이라며 “중기부는 제조현장과 창업 생태계 전반에 AI 활용을 확산해 기업의 성장 기반을 강화해 나겠다”고 밝혔다.