청와대·경복궁뷰 한화푸드테크 ‘더 플라자 다이닝’ 가보니

한화푸드테크가 청와대와 경복궁을 동시에 조망할 수 있는 위치에 복합형 파인다이닝 공간 ‘더 플라자 다이닝’을 선보이며 프리미엄 외식 사업 확대에 나섰다. 단일 브랜드 확장이 아닌 중식·한식·양식을 결합한 구조에 라이브 퍼포먼스와 공간 경험을 더해 고급 외식을 하나의 플랫폼으로 확장하겠다는 전략이다.

이번 공간은 단순 외식 매장을 넘어 한화푸드테크의 기술 전략을 시험하는 테스트베드 성격도 갖는다. 식재료 생산과 레시피 표준화 등 푸드테크를 접목해 품질 일관성과 확장성까지 확보하려는 시도로 해석된다.

광화문에 ‘미식 플랫폼’…3개 브랜드 결합

조용기 한화푸드테크 대표는 21일 서울 종로구 KT광화문빌딩 웨스트에서 열린 기자간담회에서 “광화문은 ‘시간과 문화가 응축된 공간’”이라며 “다양한 비즈니스가 빠르게 전개되고 글로벌 여행객들이 오가며 K컬처로 대변되는 문화를 즐기는 지역 특성과 함께 최근 미식 트렌드 중심지로 부상하고 있어 이곳을 택했다”고 말했다.

한화푸드테크가 오는 24일 서울 광화문에 ‘더 플라자 다이닝’을 연다. 사진은 도원S의 12인실 VIP룸. (사진=지디넷코리아)

더 플라자 다이닝은 ▲개점 50주년을 맞이한 프리미엄 중식당 ‘도원S’ ▲고급 한식당 ‘아사달’ ▲컨템포러리 그릴 다이닝 브랜드 ‘파블로 그릴 앤 바’ 등으로 구성됐다. 총 450평(1486.33㎡) 232석 규모로 13개 단독 룸을 갖췄고 대부분의 자리에서 경복궁과 청와대, 북악산을 조망할 수 있다.

주요 타깃은 광화문 상권 특성을 반영해 기업 고객과 정재계 인사, VIP 고객으로 설정됐다. 여기에 미식 소비층과 외국인 관광객까지 폭넓게 겨냥한다는 전략이다.

가장 큰 비중을 차지하는 곳은 중식당 도원S다. 전체 좌석 중 106석이 배치되며 사실상 핵심 브랜드 역할을 맡는다.

조 대표는 “플라자호텔에서 이어온 중식 경쟁력이 가장 강점으로 사업적으로 가장 잘할 수 있는 영역에 집중한 것”이라면서도 “세 브랜드 모두 파인다이닝 기준에 맞춰 설계했다”고 강조했다.

조용기 한화푸드테크 대표가 21일 열린 기자간담회에서 말하고 있다. (사진=지디넷코리아)

도원S는 1976년 개관한 플라자 호텔에 들어간 중식당 ‘도원’을 기반으로 한 중식 파인다이닝이다. 매장 입구에 대형 수조와 오픈 주방을 배치했다. 브랜드 명의 ‘S’는 해산물(Seafood) ▲상징(Signature) ▲특별한(Special)의 뜻을 담았다. 헤드셰프는 한국 중식 요리계 전설로 불리는 ‘중식 4대 문파’ 중 하나인 아서원 출신인 유원인 셰프다.

정재계 인사와 기업 VIP를 겨냥한 12인실 VIP룸을 마련했고 돌잔치 등이 가능한 커넥팅 룸도 있다.

아사달은 서울 플라자 호텔(현 더 플라자) 한식당 아사달(1986년 오픈)에 뿌리를 둔 브랜드다. 오방색과 오복 등을 담아낸 스토리텔링 코스가 특징이며 절기 중심의 식재료를 주로 활용한다. 헤드셰프는 미쉐린 1스타 레스토랑인 이타닉 가든 출신인 김정환 셰프다.

한화푸드테크가 오는 24일 서울 광화문에 ‘더 플라자 다이닝’을 연다. 사진은 도원S 입구에 설치된 대형 수조. (사진=지디넷코리아)

컨템포러리 그릴 다이닝 브랜드 파블로는 불과 육류 숙성을 앞세운 그릴 다이닝이다. 매장 입구에 설치된 1000여 종의 와인이 담긴 대형 와인 타워가 특징이다. 2000만원이 넘는 초고가 와인을 비롯해 쉽게 구할 수 없는 희소성 높은 최고급 와인이 진열됐다. 매장 복도에서는 개방형 ‘에이징 룸(Aging Room)’을 통해 부위별 육류 숙성 과정도 확인할 수 있다.

2025년 한국 소믈리에 대회 1위를 차지한 배성민 더 플라자 다이닝 헤드 소믈리에가 음식과 궁합이 좋은 와인을 페어링해준다.

“경험이 경쟁력”…파인다이닝 전략 실험

한화푸드테크는 경쟁이 치열한 광화문 상권에서의 차별화 전략으로 ‘경험 요소’를 전면에 내세웠다. 대형 수족관과 라이브 주방, 직화 그릴 퍼포먼스 등 시각적 요소를 강화하고, 고궁과 도심이 어우러진 조망을 활용해 방문 경험 자체를 차별화하겠다는 설명이다.

세 개의 레스토랑을 한 공간에 배치한 것도 전략적 선택이다. 레스토랑 간 서비스 경쟁을 유도하고 와인 재고 등을 공유하는 등 운영 효율과 시너지 효과를 동시에 기대하고 있다.

한화푸드테크가 오는 24일 서울 광화문에 ‘더 플라자 다이닝’을 연다. 사진은 파블로 그릴 앤 바 입구에 설치된 와인 타워. (사진=지디넷코리아)

파인다이닝 특성상 낮은 수익성 우려에 대해서는 선을 그었다. 조 대표는 “고객 만족도가 올라가면 객단가도 자연스럽게 상승한다”며 “최근 파인다이닝 수요가 확대되는 시장 흐름도 긍정적으로 작용할 것”이라고 말했다.

푸드테크 적용과 관련해서는 자동화보다는 식재료와 조리 과정 중심의 접근을 강조했다. 스마트팜 등 재배 기술을 활용한 식재료와 레시피 표준화, 소스 정밀화 등을 통해 품질을 높이고 있다는 설명이다.

조 대표는 “자동화 기술은 ‘테스트베드’ 수준이 될 것이며 식재료와 생산 과정 중심의 기술을 적용할 것”이라며 “조리 측면에서는 셰프가 가진 레시피를 정밀화를 통해 소스를 표준화해 다양한 영업장에서 사용할 수 있도록 연구·개발 중”이라고 말했다.

관련기사

왼쪽부터 배성민 더 플라자 다이닝 헤드 소믈리에, 김성호 더 플라자 다이닝 파블로 헤드 셰프, 유원인 더 플라자 다이닝 도원S 헤드 셰프, 김정환 더 플라자 다이닝 아사달 헤드 셰프. (사진=지디넷코리아)

김동선 한화호텔앤리조트 부사장은 이번 프로젝트에서 서비스와 식재료 품질을 강조한 것으로 알려졌다.

조 대표는 “‘파인다이닝의 본질은 직원의 마인드셋과 서비스에 있다’며 서비스 역량 강화와 최상급 식재료 확보에 집중할 것을 당부했다”고 덧붙였다.