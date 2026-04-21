ICTK, KTNF와 기술 협력...양자 보안 상용화 추진

보안 팹리스(반도체 설계전문) 아이씨티케이(ICTK)가 국산 서버 개발·제조 전문 기업 케이티엔에프(KTNF)와 기술교류 협약(MOU)을 체결했다고 21일 밝혔다. 양사는 이번 협약으로 서버 보안 구축 및 상용화에 힘을 모은다.

이번 협약은 AI와 데이터센터 인프라 확산으로 인해 서버 공급망 공격 및 위·변조 위협이 현실화되고, 보안 수준에 대한 요구가 급격히 높아지는 상황에 대응하기 위해 추진됐다.

특히 양사는 기존 소프트웨어 중심 보안의 한계를 넘어, 서버 제조 단계에서부터 하드웨어 기반의 신뢰를 확보하는 구조적 보안 접근을 통해 글로벌 수준의 보안 경쟁력을 강화한다는 전략이다.

(왼쪽부터) 이중연 KTNF 대표이사, 이정원 ICTK 대표이사.(사진=아이씨티케이)

양사는 이번 협력을 통해 ICTK의 물리적복제불가(PUF) 기술 VIA PUF™와 양자내성암호(PQC)를 결합한 보안칩을 서버 플랫폼에 적용하는 방안을 추진한다. 해당 기술은 반도체 고유 특성으로부터 암호키를 생성하는 구조로, 키 저장에 따른 탈취 및 복제 위험을 근본적으로 낮출 수 있는 것이 특징이다. 이를 통해 차세대 데이터센터 보안의 핵심인 하드웨어 신뢰점(RoT) 구현을 위한 기반을 제공할 것으로 기대된다.

이번 협력은 단순 기술 교류에 그치지 않고, 실질적인 매출로 이어지는 상용화 로드맵을 단계적으로 밟아나갈 계획이다. 우선 USB 기반의 정합 테스트를 통해 시스템 호환성을 정밀하게 검증한 뒤, 이를 바탕으로 서버 메인보드 내에 보안칩을 직접 내장하는 설계 고도화에 착수한다. 최종적으로는 하드웨어 보안 모듈(HSM) 연계 구조로 확장하여 실제 데이터센터 환경에서 요구되는 높은 수준의 안정성과 보안 성능을 확보한다는 방침이다.

KTNF는 자사의 주력 제품인 코어릿지 서버와 네트워크 보안 서버에 아이씨티케이의 보안 솔루션을 탑재함으로써, 고부가가치 AI 인프라 시장에서의 입지를 더욱 공고히 할 예정이다. 양사는 보안 솔루션이 적용된 서버의 실증(PoC) 및 안정성 테스트를 공동 진행하며, 향후 글로벌 데이터센터 시장 진출을 위한 사업 기회 발굴에도 적극 협력하기로 했다.

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이중연 KTNF 대표는 “양자컴퓨팅 시대가 도래함에 따라 서버 보안은 이제 하드웨어 단계에서부터 필수적으로 고려되어야 한다”며 “아이씨티케이와의 협력을 통해 차세대 데이터센터 환경에 최적화된 국산 서버 보안 플랫폼을 완성해 나가겠다”고 전했다.

이정원 ICTK 대표는 “데이터센터와 서버 환경에서는 공급망 전반에 대한 신뢰 확보가 핵심 경쟁력으로 자리잡고 있다”며 “ICTK는 하드웨어 수준에서 신뢰의 출발점을 확보하는 기술을 기반으로, KTNF와 함께 서버 보안의 구조를 근본적으로 강화하고 글로벌 시장까지 협력 범위를 확대해 나갈 것”이라고 밝혔다.