ZDNet Korea 뉴스레터 구독신청
구독신청
닫기
ZDNet USA
ZDNet China
ZDNet Japan
English
지디넷 웨비나
뉴스
최신뉴스
방송/통신
컴퓨팅
홈&모바일
인터넷
반도체/디스플레이
카테크
헬스케어
게임
중기&스타트업
유통
금융
과학
디지털경제
취업/HR/교육
생활/문화
인사•부음
글로벌뉴스
AI의 눈
AI의 눈
HR컨퍼런스
디지털트러스트
IT'sight
칼럼•연재
포토•영상
[인사] 한국환경공단
인사
입력 :2026/04/21 11:24
주문정 기자
기자 페이지 구독
기자의 다른기사 보기
◇상임이사 ▲자원순환이사 문갑생
주문정 기자
mjjoo@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
인사
한국환경공단
라이브리 댓글 작성을 위해 javascript를 활성화해 주세요
지금 뜨는 기사
이시각 헤드라인
中 D램 업체, HBM3 개발 난항…韓 추격 아직 '시기 상조'
결제는 쉽게, 해지는 복잡하게…'다크패턴' 논란 여전
AI 시대, HR이 꼭 챙겨야할 '변하지 않는 가치' 뭘까
월드컵 JTBC 단독중계 피했다...KBS 공동 중계
ZDNet Power Center