산돌, AI·웹3.0 플랫폼 자회사 설립…미래 성장동력 찾는다

산돌이 인공지능(AI)과 웹3.0 기술을 결합한 신사업 조직을 앞세워 플랫폼 사업 확장에 돌입한다.

산돌은 자회사 산돌스퀘어 사업 전략과 실행을 총괄할 최고경영자(CEO)와 기술 리더십을 담당할 최고기술책임자(CTO)를 공개 채용한다고 21일 밝혔다. 초기 사업 구조 설계부터 조직 구축, 서비스 방향성까지 전반을 주도할 인물을 외부에서 영입해 실행력을 높이겠다는 전략이다.

산돌스퀘어는 기존 산돌 콘텐츠 플랫폼 운영 경험과 AI 기반 콘텐츠 생산 역량에 웹3.0 기술을 결합한 플랫폼 영역으로 사업을 추진한다. 웹3.0은 블록체인 기술을 기반으로 개인이 자신의 데이터와 디지털 환경을 직접 관리·활용할 수 있는 차세대 인터넷 환경이다.

(사진=산돌)

산돌스퀘어는 AI를 활용해 콘텐츠와 데이터 활용성을 높이고 웹3.0 구조를 통해 다양한 서비스가 유기적으로 연결되는 환경을 구현할 계획이다.

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산돌 관계자는 "산돌스퀘어는 단순한 신규 서비스가 아니라 밸류업 계획에 따라 미래 성장 동력을 확보하기 위한 전략적 사업"이라며 "AI와 웹3 기술을 결합해 새로운 플랫폼 구조를 만들고 있다"고 말했다.

이어 "독립적인 조직 구조와 외부 리더십 영입을 통해 사업 완성도를 높일 것"이라고 덧붙였다.