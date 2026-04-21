쿠콘, 아시아 핀테크 연합 합류…글로벌 페이 판 키운다

쿠콘이 아시아 최대 핀테크 협의체 가입을 계기로 글로벌 결제 사업 확장에 속도를 낸다. 싱가포르 거점 구축과 아시아 네트워크를 결합해 글로벌 페이 사업을 본격화한다는 전략이다.

쿠콘은 아시아 핀테크 얼라이언스(AFA)에 회원으로 가입하며 글로벌 파트너십을 확대한다고 21일 밝혔다.

AFA는 한국을 비롯해 싱가포르·일본·대만·인도네시아·말레이시아·태국·인도 등 아시아 주요 15개국 핀테크 협회가 참여하는 협의체다. 핀테크 혁신 촉진과 금융 포용성 확대, 국가 간 생태계 연결성 강화를 목표로 각국 규제 동향 공유와 업계 네트워킹을 지원하는 대표적인 지역 연합 기구로 평가된다.

쿠콘이 아시아 핀테크 네트워크를 기반으로 글로벌 사업 확장을 본격화한다. (사진=쿠콘)

쿠콘은 한국핀테크산업협회를 통해 AFA에 합류했다. AFA가 개별 기업이 아닌 각국 협회를 통해 회원 자격을 부여하는 구조인 만큼 이번 가입을 통해 아시아 15개국 핀테크 네트워크와 협력 기반을 확보하게 됐다는 설명이다.

이번 행보는 쿠콘이 추진 중인 글로벌 페이 사업 확대 전략과 맞물린다. 회사는 위챗페이, 유니온페이, 인도네시아 QR 결제 시스템(QRIS) 등 주요 글로벌 결제사와의 연동을 통해 결제 인프라 역량을 강화해왔다.

향후에는 아시아를 포함한 전 세계 20개국, 50개 이상 글로벌 페이사와 제휴를 확대해 결제 생태계를 확장할 계획이다. 특히 AFA 네트워크를 활용해 현지 유망 핀테크 기업과 협력 기회를 발굴하고 글로벌 결제 시장 내 입지를 강화할 방침이다.

쿠콘은 연내 싱가포르 법인 설립도 추진한다. 아시아 시장 내 전략적 거점을 마련하고 현지 환경에 최적화된 결제 인프라 협력 모델을 구축해 글로벌 비즈니스를 단계적으로 확대해 나갈 계획이다. 또 해외 페이사의 국내 진출을 지원하는 인프라 파트너 역할도 강화할 예정이다.

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김종현 쿠콘 대표는 "이번 AFA 가입을 통해 아시아 전역 유망 핀테크 기업들과 협력 관계를 한층 강화하게 됐다"며 "얼라이언스를 통해 얻을 수 있는 다양한 기회를 적극 활용해 글로벌 페이 사업을 본격화하겠다"고 밝혔다.

이어 "싱가포르 거점 구축과 AFA 네트워크를 결합해 아시아 핀테크 시장의 연결성을 높이는 데 기여하겠다"고 덧붙였다.