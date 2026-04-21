티맥스소프트, 글로벌 AI 플랫폼 기업 선언…신규 브랜드 '컨티뉴엄 AI' 론칭

티맥스소프트(대표 이형용)가 인공지능(AI) 중심 비즈니스 혁신을 주도하기 위해 새로운 브랜드인 '컨티뉴엄 AI(Continuum AI)'를 공식 론칭했다.

티맥스소프트는 차세대 AI 제품군의 브랜드 네임과 브랜드 아이덴티티(BI)를 이같이 확정했다고 21일 발표했다.

이번 신규 브랜드 공개는 기존 국내 미들웨어 시장 선두 자리에 머물지 않고, 다가오는 인공지능 전환(AX) 시대를 이끌어갈 글로벌 플레이어로 자리매김하겠다는 강력한 비전을 담고 있다.

컨티뉴엄AI(이미지=티맥스소프트)

새롭게 선보이는 '컨티뉴엄 AI'는 기업들이 직면한 다양한 사업적 난제와 비효율을 타파하기 위해 고안된 "AI 비즈니스 애플리케이션 개발 플랫폼"이다.

티맥스소프트는 끊임없이 이어지는 연속체라는 컨티뉴엄의 뜻처럼 단발성 솔루션 제공에 그치지 않고 지속적인 기계 학습과 진화를 바탕으로 기업의 문제를 꾸준히 해결하겠다는 제품 철학을 녹여냈다. 함께 공개된 BI 역시 이러한 지향점을 시각적인 타이포그래피 디자인으로 구현했다.

해당 플랫폼은 소버린(주권) AI 환경을 실현하는 동시에, 기업 환경에 최적화된 풀스택(Full Stack) 개발 및 운영 인프라를 제공하는 것이 특징이다.

세부적으로는 ▲기업의 AI 접목을 돕는 통합 비즈니스 프레임워크 ▲AI옵스 기반의 IT 운영 관리 소프트웨어 '엔터프라이즈 매니저' ▲개발 효율성을 극대화하는 AI 분석 도구 '코드 인텔리전스' ▲기존 애플리케이션의 코드를 현대화하여 재구축하는 '애플리케이션 트랜스폼' 등 핵심 솔루션들로 구성된다.

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티맥스소프트는 이번 브랜드 확정을 기점으로 전사적인 AI 아키텍처 구축과 솔루션 생태계 확장에 박차를 가할 예정이다. 다양한 산업군에서 요구하는 클라우드 네이티브 및 AI 전략을 원활하게 지원하여 고객의 비즈니스 가치를 극대화하는 데 전사적 역량을 집중한다는 방침이다.

이형용 티맥스소프트 대표는 "새롭게 선보이는 컨티뉴엄 AI는 맹목적인 기술 도입을 넘어 고객사의 실질적인 고충(Pain Point)을 지속적으로 해결해주겠다는 우리의 핵심 가치를 담고 있다"며 "이번 브랜드 론칭을 통해 글로벌 시장에서 AI 비즈니스 플랫폼으로서의 확고한 경쟁력과 의지를 증명해 나갈 것"이라고 강조했다.