틱톡 미국 자회사 USDS, 보안 인프라 인증 획득

틱톡 미국 자회사인 틱톡 USDS 합작 투자 회사가 공인된 보안 인프라 인증을 획득했다.

19일(현지시간) 소셜미디어투데이 등에 따르면, 틱톡 미국 자회사인 틱톡 USDS 합작 투자 회사는 미국 틱톡 사용자에게 앱 안전성을 확신시켜 주기 위한 노력의 일환으로 ISO IEC 27001 2022 인증을 획득했다.

인증은 정보 보안 관리와 서비스 보호, 운영, 생산을 지원하는 시스템과 관련이 있다. 미국 사용자들이 앱에서 공유되는 모든 정보가 틱톡 외부에 의해 오용되거나 접근되지 않는다는 사실을 안심하고 확인할 수 있도록 보장한다.

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국제표준화기구 ISO에 따르면, ISO IEC 27001은 정보 보안 관리 시스템 ISMS에 대한 표준이다. 표준은 기업이 정보 보안 관리 시스템을 구축, 구현, 유지, 개선하는 데 필요한 지침을 제공한다.

인증은 기업이 자사 소유, 처리하는 데이터 보안과 관련된 위험을 관리하는 시스템을 구축했음을 의미한다. ISO에 따르면 이 시스템은 국제 표준에 명시된 원칙을 준수한다. USDS는 인증을 통해 자사의 데이터 관리 프로세스가 요건을 충족하도록 적절한 조직적, 인적 통제를 시행했음을 입증했다고 설명했다.