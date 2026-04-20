한국엡손, 산업용 라벨프린터 'LW-Z730' 출시

PC·모바일 모두 지원, 바코드·QR코드 출력 지원

홈&모바일입력 :2026/04/20 09:02

권봉석 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

한국엡손이 20일 산업 현장과 사무실 환경에서 업무 효율을 높일 수 있는 라벨프린터 'LW-Z730'을 출시했다.

LW-Z730은 USB-C로 데스크톱 PC·노트북과, 블루투스로 스마트폰·태블릿과 연동해 고정된 사무실과 산업현장에서 모두 활용할 수 있다.

라벨프린터 LW-Z730. (사진=한국엡손)

전용 라벨 편집 소프트웨어 '라벨 에디터'로 일모델명, 사원 목록 등을 담은 엑셀 파일을 불러와 대량 출력 가능하다. 연속 번호를 자동 출력하는 기능을 더해 반복 작업 효율을 높였다.

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출력 라벨 폭은 4mm부터 24mm까지 선택할 수 있다. 글자와 기호 이외에 표와 이미지 삽입도 가능하며 기기와 부품 일련번호, 관리정보 등을 담은 2차원 바코드, 3차원 QR 코드 생성 기능도 추가했다.

외부 충격을 완화하는 실리콘 케이스를 기본 제공하며 제품 외관 중 50% 가량을 재활용 플라스틱으로 제작했다. 공급가는 29만 9000원.

권봉석 기자bskwon@zdnet.co.kr
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한국엡손 라벨프린터 LW-Z730

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