지마켓, 아모레퍼시픽 인기 상품 최대 55% 할인

지마켓이 20일 단 하루, 아모레퍼시픽 인기 브랜드를 총망라한 할인 행사 ‘아모레퍼시픽 올인’을 진행한다. 아모레퍼시픽 인기 상품을 최대 55% 할인가에 판매하고 선착순 체험딜, 럭키박스 등 다양한 혜택을 마련했다.
이번 행사는 ‘1년에 단 하루, 압도적 구성과 혜택에 올인’을 콘셉트로, 스킨케어부터 헤어·바디까지 아모레퍼시픽 주요 브랜드를 한자리에 모아 선보이는 것이 특징이다.
행사는 설화수, 헤라, 프리메라, 아이오페, 에스트라, 라네즈 등 프리미엄 뷰티 브랜드를 비롯해, 일리윤, 려, 해피바스, 미쟝센 등 바디·헤어 브랜드까지 대거 참여한다.
대표 상품으로 ‘설화수 NEW 탄력 3종’, ‘설화수 NEW 자음 2종’, ‘아토베리어365 크림’, ‘일리윤 세라아토 로션 대용량 세트’, ‘해피바스 바디워시 3종 세트’ 등이 있다. 특히 설화수 윤조에센스, 일리윤 수분크림 등 인기 상품을 중심으로 한 ‘럭키박스’ 구성과 지마켓 단독 기획 상품도 선보인다.
고객 참여형 이벤트도 풍성하다. 누구나 참여 가능한 ‘아모레 복권’을 통해 최대 1만원 스마일캐시를 지급한다. 꽝 없이 모두가 당첨되는 것이 특징이다. 여기에 하루 8차례에 걸쳐 ‘2500원 선착순 체험딜’을 오픈해 인기 상품을 초특가에 제공하고, 5만원 이상 구매고객을 대상으로 에어팟 프로, 다이슨 에어랩 등 프리미엄 경품에 응모할 수 있는 이벤트도 진행한다.
관련기사
- 2026 봄·여름 놓치면 안될 'HR 컨퍼런스' 3선2026.04.06
- '사람 중심' HR테크 컨퍼런스 5월 열린다2026.03.25
- 아찔했던 보안 사고 경험담 나누고 맥북 네오·에어팟 득템 행운 얻자2026.04.16
- 민·관·학 함께하는 '디지털 트러스트' 대국민 캠페인 열린다2026.04.07
이 외, 할인쿠폰 및 결제 할인 등 다양한 추가 혜택을 제공해 할인 효과를 높였다.
지마켓 관계자는 “이번 아모레퍼시픽 올인은 단 하루 동안 아모레퍼시픽 대표 브랜드를 가장 강력한 혜택으로 선보이는 브랜드 할인 행사”라며 “브랜드별 인기 상품과 단독 기획 구성, 다양한 참여형 이벤트까지 준비한 만큼 고객 만족도가 높을 것으로 기대한다”고 말했다.