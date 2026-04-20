무신사·29CM, '지구의 날' 기념 공동 캠페인 전개

‘무신사 어스’와 ‘이구어스’가 이달 22일 지구의 날을 맞아 26일까지 ‘2026 어스 위크’ 캠페인을 진행한다.

이번 캠페인은 ‘지구의 날’을 계기로 일상에서 실천할 수 있는 더 나은 선택을 제안하고, 무신사와 29CM에서 선보이는 지속 가능 서비스의 정체성을 강화하기 위해 기획됐다.

먼저 무신사 어스는 환경 단체 및 커뮤니티와의 협업을 통해 지구의 날 활동을 이어간다. 오는 24일에는 ‘디프다 제주’와 함께 해양 정화 활동을 펼치고, 25일에는 환경 단체 ‘와이퍼스’와 함께 성수동 일대에서 러닝과 플로깅을 결합한 세션을 진행할 예정이다. 무신사 성수 N1에서는 참여자들이 직접 입지 않는 옷을 교환하는 ‘지속 가능한 의생활’ 관련 이벤트도 운영된다.

무신사 & 29CM, 2026 어스위크 워크숍

29CM가 운영하는 이구어스는 그래픽 디자인 스튜디오 ‘키오스크 키오스크’ 및 패브릭 작가와 협업해 지난 18일과 19일 양일간 ‘자투리 워크숍’을 진행했다. 참가자들은 본인이 가져온 입지 않는 옷과 입점 브랜드 ‘핀카(FINCA)’에서 제공한 자투리 원단을 활용해 세상에 하나뿐인 파우치를 직접 제작하며 업사이클링의 가치를 체험하는 시간을 가졌다.

또한 지속 가능 메시지를 전해온 웹툰 '기후 위기 인간'의 구희 작가의 인터뷰와 추천 아이템을 담은 ‘29 에디터스 픽’ 콘텐츠를 발행해 고객들의 큰 공감을 얻고 있다.

관련기사

캠페인 기간 무신사와 29CM 앱과 웹사이트에서는 ‘지구의 날 주간 카테고리 기획전’이 동시 진행된다. 나우, 동구밭, 포지티브미, 플리츠마마 등 무신사 어스와 이구어스가 엄선한 지속 가능 브랜드를 오는 26일까지 특별한 혜택으로 만나볼 수 있다.

무신사 관계자는 “이번 어스 위크는 고객들이 업사이클 워크숍, 플로깅 등 다양한 활동을 통해 지속 가능한 일상을 직접 경험해 볼 수 있도록 기획했다”며 “앞으로도 무신사 어스와 이구어스의 특성에 맞춘 차별화된 캠페인을 통해 지속 가능 패션과 라이프스타일의 진입장벽을 낮춰 나갈 것”이라고 밝혔다.