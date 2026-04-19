HPV 백신, 5월6일부터 12세 남성 청소년도 무료접종

12세 남성 청소년도 HPV 백신의 무료접종이 가능해진다.

질병관리청에 따르면 오는 5월6일부터 12세 남성 청소년(2014년생)을 대상으로 사람유두종바이러스(이하 HPV) 백신 국가예방접종 지원사업을 새롭게 시행한다.

이번 사업은 기존 여성 청소년 중심의 HPV 국가예방접종 지원을 남성 청소년까지 확대해 남녀 모두 접종함으로써 관련 질환 예방을 강화하기 위한 것이다. HPV는 여성뿐 아니라 남성도 감염될 수 있으며, 남성에서도 HPV 백신의 관련 질환 예방 효과가 확인된 만큼 예방접종을 통해 향후 감염과 관련 질환 발생을 줄일 수 있다.

HPV 국가예방접종 남아 확대 시행

미국 미국질병통제예방센터(CDC)에 따르면 자궁경부암 90%, 항문생식기암‧구인두암 70%가 HPV 감염으로 인해 발생하며, 백신 접종으로 ▲생식기 사마귀(89%) ▲외부 생식기 병변(91%) ▲항문 상피 내 종양(78%)의 예방이 가능한 것으로 알려져 있다.

예방접종 전문위원회는 HPV 예방접종이 남성에게 발생하는 생식기 사마귀, 항문암 등 관련 질환 예방에 효과적이며, 여성뿐 아니라 남성 대상 접종을 통해 우리 사회 전체의 HPV 관련 질병 부담을 줄이는데 기여할 수 있다고 보았다. 또 국내외 연구와 접종 경험을 바탕으로 HPV 백신의 안전성과 효과가 확인된 점을 근거로, 남성 청소년 대상 HPV 백신 국가예방접종 지원 확대를 권고했다.

접종 대상자는 가까운 국가백신접종 위탁의료기관 또는 보건소를 방문해 무료로 HPV 백신(HPV 4가)을 접종받을 수 있다.

임승관 질병관리청장은 “질병관리청은 5월 남성 청소년 백신접종 시작 전까지 HPV 백신접종이 차질 없이 이루어질 수 있도록 철저히 준비하겠다”고 밝혔다.