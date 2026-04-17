"필요한 식재료 추천해주네"...오아시스마켓, AI 장보기 출시

오아시스마켓이 AI 비서 ‘메이(MAY)’의 적용을 장보기 영역까지 전면 확장하며, 쇼핑 전 과정을 아우르는 AI 커머스 고도화에 나선다.

커머스 테크기업 오아시스마켓은 AI 비서 ‘메이’를 업그레이드하고 대화형 장보기 서비스인 ‘AI 장보기’를 새롭게 선보인다고 17일 밝혔다. ‘메이’가 기존 고객 응대 중심 기능에서 나아가, 상품 탐색부터 구매까지 이어지는 ‘AI 쇼핑 메이트’로 진화한 것이다.

AI 장보기의 핵심은 ‘음성인식 기술을 활용한 대화형 인터페이스 기반 장보기’다. 고객이 앱 내에서 메이에게 “무항생제 삼겹살 보여줘”라고 말하면, 오아시스마켓이 엄선한 상품을 즉각 화면에 제시한다. 이후 고객은 추가 음성 명령이나 간단한 선택만으로 상품을 장바구니에 담고 구매까지 이어갈 수 있다. 이처럼 검색, 탐색, 선택, 결제 전 과정을 하나의 흐름으로 연결해 복잡한 절차를 줄인 ‘원스톱 쇼핑’ 경험을 구현했다

오아시스마켓의 대화형 장보기 서비스 ‘AI 장보기’

또한 ‘메이’에게 “떡볶이 레시피 알려줘”, “토마토 파스타 만들고 싶어”와 같이 음성으로 질문하면, 요리 방법을 안내하는 동시에 필요한 주요 식재료와 부재료를 함께 추천한다. 고객은 추천된 상품 중 원하는 상품을 장바구니에 담는 방식으로 구매할 수 있어, 복잡한 검색 과정 없이 필요한 것만 빠르게 선택하는 ‘목적 중심 쇼핑’이 가능하다. 오아시스마켓은 향후 사용자 의도 이해 및 추천 정확도 고도화를 통해 서비스 완성도를 지속적으로 높여 나간다는 방침이다.

또한 고객은 ‘메이’에게 “자주 사는 상품 보여줘”라고 말하거나, 앱 내 ‘단골 장보기’ 탭을 통해 자주 구매한 상품 목록을 간편하게 확인할 수 있다. 오아시스마켓은 주 4회 이상 구매하는 고객 비중이 전체 주문의 80% 이상을 차지하고 있어, 반복 장보기 편의성 개선이 고객 만족도 향상에 기여할 것으로 기대된다.

AI 장보기는 오아시스마켓 앱 내에서 바로 이용할 수 있다. 앱 상단 ‘MAY’ 버튼을 누르면 서비스에 진입할 수 있으며, 기존에 등록된 주소 및 결제수단이 자동 연동돼 별도의 추가 등록 없이 바로 이용 가능하다.

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앞서 오아시스마켓은 AI 비서 ‘메이’를 통해 차세대 AI 고객센터를 선보이고, AI 무인계산기 ‘루트 미니’를 상왕십리역점 오프라인 매장에 도입하며 고객 서비스 혁신을 이끈 바 있다. 이번 AI 장보기 서비스는 이러한 흐름을 잇는 것으로, 고객 서비스–매장–장보기로 이어지는 오아시스마켓만의 AI 커머스 생태계를 한층 고도화했다.

오아시스마켓 관계자는 “AI 비서 ‘메이’가 고객 응대를 넘어 장보기까지 확장되며, 고객의 쇼핑 전 과정을 지원하는 ‘AI 쇼핑 메이트’로 진화했다”며 “향후 ‘루트 시리즈’와의 연계를 통해 오아시스마켓의 고객들은 온라인과 오프라인이 연결된 더욱 차별화된 AI 커머스를 경험할 수 있을 것”이라고 밝혔다.