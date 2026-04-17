컬리, 중기·소상공인과 함께 ‘동행세일’ 진행...최대 53% 할인

중기부 ‘동행축제’ 동참, 내달 10일까지 행사 열려

인터넷입력 :2026/04/17 19:33

안희정 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

컬리는 중기·소상공인과 함께하는 ‘동행세일’을 진행한다고 17일 밝혔다.

내달 10일까지 진행되는 이번 행사는 컬리와 중소벤처기업부(이하 중기부)가 협업한 기획전이다. 중기부가 주관하는 ‘동행축제’의 일환으로, 소상공인과 중소기업 파트너사의 판로 확대 및 내수 소비 촉진을 위해 마련됐다.

컬리는 이번 행사를 위해 600여 개 상품을 준비했다. 1주차에는 수제 이유식 브랜드 ‘얌이밀’의 아이 반찬 7종을 비롯해 ‘비마스터’ 스위터 아카시아 꿀 허니바틀, 오븐에 구운 고구마 말랭이 등을 최대 53% 할인 판매한다.

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무거워진 장바구니 부담을 덜 수 있도록 각종 신선식품과 간편식, 음료, 건강기능식품 등 다양한 카테고리의 인기 상품들도 준비했다. 안심 스테이크와 삼겹살, 무항생제 백색 대란, 햇올리브유 등을 합리적인 가격에 만날 수 있다.

컬리 관계자는 “이번 행사로 소상공인과 중소 파트너사들에게는 판로를 제공하고, 고객에게는 양질의 상품을 합리적인 가격에 제공할 수 있게 됐다”며 “컬리는 앞으로도 고품질 상품 발굴을 위해 다양한 파트너사와 지속적으로 협업해 나갈 것”이라고 말했다.

안희정 기자hjan@zdnet.co.kr
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