"오염수를 식수로"…빨대형 정수기 놀랍네

야외에서도 빨대만으로 깨끗한 물을 마실 수 있는 휴대용 정수기가 한층 더 가벼워진 모습으로 진화했다.

과학기술매체 뉴아틀라스는 휴대용 정수 장치 개발 기업 라이프스트로우가 초경량 빨대형 정수기 신제품을 공개했다고 최근 보도했다.

사진=라이프스트로우

라이프스트로우는 스위스에 본사를 둔 글로벌 기업으로 아프리카나 중국처럼 오염된 식수로 고통 받는 아이들을 위해 빨대형 정수 제품을 개발했다.

‘십 에센셜(Sip Essential)’로 명명된 이 제품은 기존 빨대형 필터 구조를 유지하면서도 무게를 대폭 줄인 것이 특징이다. 가벼운 장비로 이동해야 하는 하이커나 등산가들이 계곡이나 자연 수원을 이용해 안전하게 식수를 확보할 수 있도록 설계됐다.

라이프스트로우는 2년 전 오리지널 빨대형 필터를 출시한 바 있다. 해당 제품은 필터 무게가 51g, 케이스 포함 시 88g 수준이었으며, 길이는 약 25cm였다. 이후 지름을 넓히고 길이를 13cm로 줄인 개선형 제품을 선보이며 무게를 48g까지 낮췄다.

무게를 20g로 줄인 십 에센셜 (사진=라이프스트로우)

이번 신제품은 더욱 경량화돼 약 20g에 불과하다. 기존 스테인리스 스틸과 실리콘 소재 대신 BPA 프리 플라스틱과 실리콘을 적용해 무게를 줄였다. 크기는 27.4×1.3cm로 기존 제품보다 다소 길어졌지만, 전체 무게는 절반 이하 수준으로 감소했다.

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사용 방법은 간단하다. 빨대를 물에 넣고 그대로 마시면 내장된 필터가 작동해 박테리아, 기생충, 미세 플라스틱 등 유해 물질의 99.99%를 걸러낸다. 다만 물이 튀어 입술이나 입에 직접 닿지 않도록 주의가 필요하다.

이 제품은 최대 1000리터의 물을 정수할 수 있도록 설계됐다. 이는 호수나 강물을 식수로 활용할 경우 약 1년 동안 사용할 수 있는 수준이다. 또한 제품 양쪽 끝에는 보호 캡이 적용돼 사용 전 오염을 방지할 수 있다. 가격은 19.95달러(약 3만 원)다.